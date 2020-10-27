魏瓔珞穿越版！高雄女治背痛尋秘方　「水煎草烏」1帖下肚險死

▲高雄60多歲婦人服用中藥材川烏中毒險死。（圖／記者許宥孺翻攝）

記者許宥孺／高雄報導

自己煮中藥得特別小心！高雄市一名女子因背痛自行到藥材行買中藥回家煎煮，沒想到服用後，感覺頭暈還冒冷汗，到診所吊點滴也沒有好轉，家人發現時已經全身癱軟，趕緊將她送到急診室。急診室醫師檢查後發現，原來女子服用的中藥裡含有草烏，而草烏具有毒性，如果煎煮時間不夠久，可能造成中毒，因此立即開立藥物服用並收治住院觀察，直到體內毒性代謝後才准許出院。

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▲婦人到院時心律不整 。（圖／記者許宥孺翻攝）

宮鬥劇《延禧攻略》中，純妃為陷害一路霸氣打怪的女主角魏瓔珞，讓五阿哥永琪同時服下草烏和川貝，因藥性相剋而中毒，沒想到現實生活中也有人服下草烏差點丟了性命！收治病例的是義大醫院急診外科主任楊博任，他表示，女子到院時心跳加快、呼吸急促，初步心電圖檢查，發現女子心律不整，正常人心跳每分鐘在100下以內，但女子卻跳到150多下。

▲義大醫院急診外科主任楊博任。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲中藥材川烏具有治療神經疼痛效果。（圖／記者許宥孺翻攝）

楊博任表示，經詢問才知道，女子長期有腰部、臀部疼痛困擾，友人給了幾方藥帖讓她到中藥材行抓藥，回家自己煎煮服用，才喝了第一帖就趕到不適，先是到診所吊點滴也沒好轉，最後才到院求診，親友回家拿藥方，發現裡頭有草烏、川烏等中藥材。

義大醫院中醫部長蔡金川指出，草烏毒性大，至少要煎煮1至2小時，毒性成份才能降低，最主要的功能是可以溫陽祛寒溫中，一般較少人會使用這樣的藥物；草烏和川烏含烏頭檢，若份量使用不當，毒性揮發不全恐致使心臟毒性，引發呼吸不順暢、心律不整，較嚴重的話恐怕會心臟麻痺，甚至是死亡。

▲經開立心律不整藥物後，心跳轉為正常。（圖／記者許宥孺翻攝）

楊博任表示，確認女子為草烏和川烏中毒後，立即開立心律不整及升血壓等藥物，並安排女子住進加護病房觀察，2天危險期過後再轉入一般病房觀察，待體內毒素代謝完全後即健康出院。

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