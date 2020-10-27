租地開闢魚塭竟「盜用自來水」　2年爽省200萬！負責人下場曝

▲桃園市孫姓男子3年前向龐姓地主承租位於觀音區土地做為魚塭使用，孫卻偷接自來水管線灌注蓄水池，2年多共盜用逾2百萬元水費被水公司查出報警查辦。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市孫姓男子3年前向龐姓地主承租位於觀音區土地作為魚塭使用，未料孫男竟竊取經過土地前自來水管線做為水源，切斷水源後直接灌入魚塭蓄水池，也未向水公司申請用水許可，去年8月被水公司人員稽查發現竊水行為，經檢測水質含有大量「氯」證實與自來水水質相符，水公司報警處理，依據孫男竊取2年來竊水造成損失約232萬餘元，桃檢27日偵結依竊盜罪嫌將孫男提起公訴。

檢警調查，55歲的孫姓男子在2017年4月1日起向龐姓地主承租位於觀音區土地作為魚塭使用，同年8月間將通過魚塭水表的自來水管路切斷，再盜接管線連結到魚塭蓄水池作為水源，水公司大園服務處人員去年8月28日前往該處魚塭稽查時，發現有竊水事實而報案處理，計算孫男在2年中竊水水費高達232萬餘元。

水公司人員檢測魚塭水槽、池水，證實水中含「氯」成分與自來水完全相符；孫男偵訊時坦承是魚塭負責人，但辯稱否認有竊取自來水情事，水中被檢測出含氯則是他在養殖時加入漂白水所致。

桃檢認為，漂白水成分次氯酸的化學式與顏色，與自來水中含氯化學式與顏色外觀都不盡相同，魚塭被檢測出的氯與自來水含氯相符，不採信孫男辯詞，偵結依竊盜罪嫌將孫提起公訴，並追繳孫男盜用自來水2年不法所得約232萬餘元。

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