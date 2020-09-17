慣竊白天網咖睡覺半夜四處偷竊置物箱財物　睡夢中被白河警緝捕到案

▲台南市警白河分局查獲半夜四處偷竊置物箱財物的吳姓男子，起獲作案贓物。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

40餘歲吳姓竊嫌自2020年7月起，多次利用深宵無人時分行竊，利用夜深人靜時下手行竊，翻遍事先挑選好停放民宅前之機車置物箱，得手數萬元，甚食髓滋味、膽大包天竟拿取被害人金融卡盜領現金，白河警分局將他逮捕到案，查出他涉及多起機車置物箱竊案，全案移送臺南地檢署偵辦。

警方調查，吳姓男子本是一名慣竊，足跡遍及雲嘉南、彰化、南投等地區，平時好吃懶做，騎乘他的白色重型機車，四處尋找犯罪地點後，先將車輛停放至人煙稀少之田間產業道路上方便逃離，利用深夜住戶酣睡之際，以徒步行走之方式，鎖定事先挑選好停放於民宅前機車，手持手電筒，徒手搬取、破壞機車置物墊行竊，竊來之贓款全供犯嫌平時花費及網咖上網之費用。

吳嫌更持被害人所有之金融卡至ATM提領現金花用，白河警分局接獲報案隨即展開調查，調閱各周遭監視器，並運用各項分析比對後鎖定犯嫌，經多日跟監埋伏，於9月16日逮捕到案，身上起獲贓款新台幣3萬餘元、郵局提款卡1張，查出至少涉及7起機車置物箱財物竊盜案。

警方指出，吳嫌狡奸巨猾，為免勞而無功，做案前夕定會先前往欲犯案之地點勘查地形、選定下手目標、確切掌握該戶休憩時間及竊後逃亡之路線，進而犯案，外型壯碩之吳姓慣竊，整日好逸惡勞，白天藏身網咖呼呼大睡，夜半竟趁大夥酣睡時下手行竊，結果在自己在睡夢中被逮，依竊盜罪嫌移送法辦。

白河分局呼籲民眾應將車輛儘量停放在明亮、適當的地點，並記得將貴重物品隨手帶下車，車門及機車龍頭、置物箱等務必要上鎖，避免成為宵小的作案目標，多一分小心注意，少一分不必要的財物損失。

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