桃園男夜訪墓仔埔墳前探亡妻　開車輾過路人全身骨折...再添冤魂

▲桃園市葉姓男子去年1月間與岳父共同飲酒，席間因想念亡妻，開車前往公墓想探視，未料途中發生車禍撞死路人。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市葉姓男子去年1月間飲酒後，突然想起亡妻遂開車前往龍潭區某公墓，未料行經中壢區時因前方陳姓機車騎士先撞上丘姓婦人倒地，葉閃避不及輾過丘婦造成多處骨折送醫急救不治，員警抵達時測出葉男酒測值高達每公升0.69毫克已超標，桃檢依過失致死與酒駕致死罪嫌分別將2人提起公訴，但葉男事後與丘婦家屬達成和解，家屬亦同意給葉男自新機會，桃檢建請院方從輕量刑。

檢警調查，58歲的葉姓男子去年1月27日晚間6時許與岳父共同飲酒，晚間9時許，葉男突然思念亡妻先送兒子返回住家，再獨自駕車前往龍潭區某公墓想探視亡妻。

未料，晚間10時許行經中壢區中原路、博愛三路時，前方46歲的陳姓騎士與丘姓婦人發生擦撞倒地，同方向在後方的葉男開車閃避不及直接輾過丘婦，造成其全身多處骨折送醫，因出血性休克不治死亡，葉男經警方酒測後酒測值每公升0.69毫克已嚴重超標。

檢警偵訊時，陳姓騎士、葉男均坦承有撞擊丘婦，檢方勘驗警方提供現場照片與行車紀錄器，案發時陳姓騎士先撞到丘婦，丘婦倒地後再被後方葉男轎車輾過，陳姓騎士涉犯過失致死罪嫌，葉男則涉犯酒後駕駛動力交通工具致人於死罪嫌，檢方偵結將2人提起公訴；檢方審酌葉男犯後已與丘婦家屬達成和解，家屬同意給葉男自新機會，檢方向地院建請葉男從輕量刑。

►越想越不對勁！OL 賺翻啦

【更多新聞】

►影／桃園男違停遇警猛催油門 開進死巷被制伏！起出2把槍+安毒

►桃園狼師偷拍狂！硬碟40G百女如廁...誆刪除騙原諒 被害人：噁

►租地開闢魚塭竟「盜用自來水」 2年爽省200萬！負責人下場曝