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工作忙疲累...34歲教授開車等紅燈常打盹　醫嘆：須終身洗腎

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▲台中一名34歲男老師罹患三高卻不以為意，直到水腫、食慾不振、倦怠才警覺患慢性腎衰竭。（圖／取自免費圖庫Shutterstock）

▲34歲男老師罹患三高卻不以為意，直到水腫、食慾不振、倦怠才警覺患慢性腎衰竭。（圖／取自Shutterstock）

記者游瓊華／台中報導

台中一名34歲王姓大學助理教授，體重破百、身材矮胖如小叮噹，常常開車停紅燈「秒睡」，原以為是太疲勞不以為意，但近日發現下肢水腫、倦怠、食慾下降等症狀，赴醫檢查才發現是慢性腎衰竭合併代謝症候群及睡眠呼吸中止症，腎功能已受損，得終身洗腎。

亞洲大學附屬醫院血液透析室主任林崇智表示，王男平時無運動習慣，因家住埔里，每天開車到學校通勤，卻常常在等紅燈時睡著，有時在家裡只要不講話，也會在沙發上秒睡，他起初以為是工作忙碌，加上開車太累造成，直到伴隨下肢水腫，才驚覺事不單純，立刻赴醫檢查。

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經詢問病史發現，王男約3年前就發現罹患糖尿病和高血壓，同時體重過重，無適當控制，且仗勢年紀輕，認為應無大礙，沒有定期回診追蹤拿藥，直到腎臟失去功能，造成嚴重水腫、食慾不振、全身倦怠等症狀，確診為慢性腎衰竭，必須立即進入透析治療，才能繼續正常生活。

林崇智也提到，因患者合併嚴重睡眠呼吸中止症，有呼吸道阻塞的症狀，若經由傳統透過全身麻醉置放管路恐有風險，在手術麻醉過後無法脫離呼吸器，因此給予在腹部局部麻醉，病患於清醒狀態下置放管路，並配合其生活型態，採腹膜透析治療，讓他維持既有的課程不致中斷。

另外，開始透析後，患者水腫、尿毒症改善，再轉診至耳鼻喉科，安排接受手術及正壓呼吸器治療睡眠呼吸中止症後，才大幅改善睡眠品質。

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