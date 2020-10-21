肌肉男「洗腎5年」！因害怕封閉內心　靠健身走過低潮：更愛自己

▲Jimmy分享自己的洗腎故事。（圖／翻攝自Facebook／洗腎人生的健身. Jimmy）

記者施怡妏／採訪報導

大家印象中的洗腎者，多半看起來身體虛弱，對人生感到絕望。洗腎者Jimmy曾經也是像一般人一樣害怕、無助，但透過運動健身，他練出一身肌肉外還找回健康，並用自己的故事，鼓勵腎友們一起健身，不要因為病情而自暴自棄，「健身過程雖然很辛苦，但是讓我更愛自己！」

11年前Jimmy在澳洲就讀健身學校，畢業前發現體重突然掉到60公斤以下，回台灣檢查驗血之後，診斷結果顯示「腎硬化」，而且已經是第三期。腎臟出現問題之後，體能每況愈下，6年後34歲的他被救護車緊急送往醫院治療，開始了˙每周4次，每次4小時的洗腎人生。

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▲▼透過健身，讓他找回快樂。（圖／翻攝自Facebook／洗腎人生的健身. Jimmy）

Jimmy坦言，原本擁有的美好人生、事業、生活，一系之間都被摧毀，「身體開始出現不斷的疲憊感，再加上知道以後會需要面對洗腎，那種五味雜陳複雜的心情一直無法恢復。害怕、傷心、不想面對、封閉內心、也覺得人生沒有希望了」。

這晴天霹靂的消息，對於喜愛健身的他來說是無比大的打擊，他回憶，當時經歷了8個月的低潮期，每天都對人生感到很絕望，最後選擇用強大的意志力，把失去的健康找回來，「一直到開始運動，踩腳踏車跟健身之後，心情才逐漸變得開朗」，他避開所有的高危險動作，開始一周6次，每次3小時的健身。

他看著鏡子中的自己狀態一天比一天更好，心情也跟著愉悅起來，「心情影響病情，病情影響心情」，因為健身需要生活中多方面的配合，包括飲食控制、睡眠跟長期規律的運動，也藉此培養意志力。現在的他充滿著正能量，也鼓勵腎友們一起運動，迎向陽光。