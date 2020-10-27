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輔大「科幻電影課程」結合創新科技　 將TESLA總部當教室　

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▲▼ 輔大科幻電影課程結合創新科技，將TESLA台灣總部當教室 。（圖／輔仁大學提供）

▲輔大科幻電影課程結合創新科技。（圖／輔仁大學提供）

記者崔至雲／台北報導

輔仁大學英文系「當代英語科幻電影」課程，今（27號）將教室移至特斯拉 (TESLA) 台灣總部。授課老師劉紀雯表示，為了讓學生親身體會科幻電影已經不再是未來式，而是正在發生的進行式，電影裡科技感十足的面的。電動車與自駕車，不僅在現實中早已成真，更已逐步改變全球新世代的生活與社會運作樣貌。

輔大指出，國內開設科幻電影的大學並不多，更遑論將科幻電影與創新科技企業結合。輔大英文系的科幻電影課程，設定的期末作業是「2050創意寫作」，要學生改寫科幻電影或想像2050年的科技未來。為了讓同學能更具體了解當前科技的發展，課程特別安排一堂於特斯拉台灣總部的授課行程，除了瞭解電動車的未來生活理念，在特斯拉台灣總部的氛圍裡，理解文學中的科幻世界更是全台首創，同學也能親眼體驗彷彿《回到未來》中迪羅倫時光機的Model X。

▲▼ 輔大科幻電影課程結合創新科技，將TESLA台灣總部當教室 。（圖／輔仁大學提供）

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▲許多學生對於電影出現的未來科技，已經實踐在汽車技術覺得驚嘆（左為來自菲律賓學生馬瑞德，右為蔡昀庭）。（圖／輔仁大學提供）

劉紀雯說明，「同理心需要換位思考，創意發想也是！希望換個教室，到引領全球能源與電動車科技的 Tesla 公司來。可以激發學生在電影與真實世界之間作靈活連結、創意引伸。推想未來的同時，大家也提醒自己要對永續未來盡一份心力！」她認為人文領域的學生也應該要走出自己的舒適圈，瞭解科技運作的技巧與思考模式，以找到自己立足與貢獻人文思考的方式。

▲▼ 輔大科幻電影課程結合創新科技，將TESLA台灣總部當教室 。（圖／輔仁大學提供）

▲授課的劉紀雯指出，人文領域的學生也應該要走出自己的舒適圈，瞭解科技運作的技巧與思考模式上課情況 。（圖／輔仁大學提供）

輔大提到，汽車自駕上路已經是現在式，未來更將如同手機一樣，透過遠端的軟體更新，免換車殼就能提升速度與效能，甚至儀錶板等等配備都可能消失，只要一個平板就能上路，透過精采的簡報影片與實際參觀，學生不僅對未來汽車更有概念，也能前瞻未來。

英文系碩二學生蔡昀庭說，「我不會開車，也沒有駕照，看到未來的時代平板就可以開車覺得很酷，今天這堂課很有趣。」

▲▼ 輔大科幻電影課程結合創新科技，將TESLA台灣總部當教室 。（圖／輔仁大學提供）

▲輔大課程移至特斯拉 (TESLA) 台灣總部進行。（圖／輔仁大學提供）

來自菲律賓就讀輔大英文系碩二學生馬瑞德在課程中頻頻對汽車先進的功能發問，受訪時也對於未來車的前衛設計感到驚嘆，「我們課堂上常透過科幻電影一窺未來，這次的參訪，我覺得非常有趣，原來所謂的未來居然已經正在發生。」

輔大也提到，近年來英文系碩士班加入程式設計、遊戲應用、文創與商務溝通課程，積極投入課程創新與跨領域學習，致力培養學生將文學、電影改寫為台灣版，或轉譯為AR遊戲、廣告、Vlog影片，幫助學生應用人文知識專長，實際接軌科技產業發展。
 

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