群體免疫希望破滅？病癒後新冠抗體迅速下降　研究證明「難實現」

▲研究發現，新冠病毒患者在痊癒後會迅速失去抗體，讓「群體免疫」難以實現。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者葉睿涵／綜合報導

研究顯示，新冠肺炎的患者在病癒後，抗體會迅速下降，讓科學家們想寄望予「群體免疫」的美夢破滅。傳染病專家巴克萊認為，人體對新冠肺炎產生的反應與免疫力可能與引起感冒的季節性冠狀病毒類似，在痊癒後的6到12個月內就會失去抗體、再次染上感冒，因此「群體免疫」難以達成。

綜合BBC和天空新聞台（Sky News）報導，一些科學家提出了所謂「群體免疫」（herd immunity）的概念，只要50%至60%的人口對新冠病毒免疫，新冠肺炎就無法再有效傳播。他們認為，這是對抗病毒大流行的一種最佳替代方案。

▲新冠病毒肆虐期間，倫敦柯芬園戴著口罩的人們。（圖／路透）

然而英國的最新研究發現，擁有抗體的人並沒有隨著時間的推移而增加。在6月至9月間，抗體檢測呈陽性的人數反而下降了26％，這表明在夏季和秋季之間，患有抗體的人數下降了四分之一以上。

研究團隊中的沃德（Helen Ward）指出，這樣的結果表明了群體免疫是無法實現的，「當你發現仍有95%的人還是易感個體（susceptible individual）時，那我們距離群體免疫還有很長的路要走。」

Hopes of herd immunity have been dashed by new research showing antibodies fall rapidly after recovering from #COVID19 https://t.co/mwH5e2s1PD — SkyNews (@SkyNews) October 27, 2020

研究團隊的另一位傳染病專家巴克萊（Wendy Barclay）表示，抗體在症狀出現後的3到4週內達到峰值，然後它們就會慢慢消失，「季節性冠狀病毒在每年的冬天傳播，讓人類感染普通感冒。我們在痊癒後的6到12個月內，又再次染上感冒。我們懷疑身體對這種新型冠狀病毒感染的反應方式與此類似。 」

雷丁大學（University of Reading）生物醫學副教授愛德華茲（Alexander Edwards）說明，一個人在第二次接觸病毒後，抗體的反應仍然未知，它們有可能迅速「回擊」，從而讓病情來得更輕，又或是通過「免疫記憶」的方式維持保護力；如果真是這樣的話，那即使患者在抗體檢測中結果不再呈陽性，但他仍然可以避免再次被感染。

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