群體免疫希望破滅？病癒後新冠抗體迅速下降　研究證明「難實現」

▲研究發現,新冠病毒患者在痊癒後會迅速失去抗體,讓「群體免疫」難以實現。(圖/取自免費圖庫Pixabay)

記者葉睿涵/綜合報導

研究顯示,新冠肺炎的患者在病癒後,抗體會迅速下降,讓科學家們想寄望予「群體免疫」的美夢破滅。傳染病專家巴克萊認為,人體對新冠肺炎產生的反應與免疫力可能與引起感冒的季節性冠狀病毒類似,在痊癒後的6到12個月內就會失去抗體、再次染上感冒,因此「群體免疫」難以達成。

綜合BBC和天空新聞台(Sky News)報導,一些科學家提出了所謂「群體免疫」(herd immunity)的概念,只要50%至60%的人口對新冠病毒免疫,新冠肺炎就無法再有效傳播。他們認為,這是對抗病毒大流行的一種最佳替代方案。

▲新冠病毒肆虐期間,倫敦柯芬園戴著口罩的人們。(圖/路透)

然而英國的最新研究發現,擁有抗體的人並沒有隨著時間的推移而增加。在6月至9月間,抗體檢測呈陽性的人數反而下降了26%,這表明在夏季和秋季之間,患有抗體的人數下降了四分之一以上。

研究團隊中的沃德(Helen Ward)指出,這樣的結果表明了群體免疫是無法實現的,「當你發現仍有95%的人還是易感個體(susceptible individual)時,那我們距離群體免疫還有很長的路要走。」

