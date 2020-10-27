　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

新冠疫苗緊急授權變嚴！第二期受試者需3千人追蹤1個月　才能量產上市

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲食藥署藥品組副組長吳明美。（圖／記者陳涵茵攝）

▲食藥署藥品組副組長吳明美說明疫苗試驗最新進度。（圖／記者陳涵茵攝）

記者陳涵茵／台北報導

針對國產新冠肺炎疫苗臨床試驗議題，食藥署於今（27日）召開記者會說明最新疫苗研發進度，目前三間國內疫苗廠商包含國光生技、高端疫苗及聯亞生技，皆已進入第一期臨床試驗，其中，國光已完成第一劑所有試驗者施打，預估最快明年第二季可上市。

國內3家廠商皆為次單位疫苗，針對健康受試者施打2劑，施打間隔為三至四週不等，其中，國光已完成第一劑所有試驗者施打，第二劑預計在下個月全部施打完畢；高端疫苗及聯亞生技則已完成第一階段五成以上，第二劑預計在12月全數施打完畢，試驗至今，尚未收到任何嚴重不良反應通報。

[廣告]請繼續往下閱讀...

至於大家最關注的「上市時間」，食藥署藥品組副組長吳明美則表示，內部已加緊討論緊急授權使用條件，參考美國在10月發布的COVID-19 EUA緊急授權指引說明訂定國內要件，並會參照明年疫情狀況來權衡緊急授權時間。

食藥署藥品組副組長吳明美詳細說明流程，若三間藥廠第一期臨床實驗結束，需送檢相關資料向食藥署申請第二期，依照目前藥廠臨床試驗進度，若藥廠在12月完成第二期後送檢，預估收案時間也要到明年第二季，至於未來施打地點，則依照廠商需求，目前台大醫院、中國醫藥大學附設醫院皆有執行。

▲▼公費疫苗第二階段開打。（圖／記者黃國霖攝）

▲新冠肺炎疫情最快明年第一季能上市，圖為疫苗施打示意圖。（圖／記者黃國霖攝）

針對安全性部分，第二期受試疫苗者人數需達3000人以上（不包含安慰劑組），打完第二劑後需追蹤一個月以上，有效性部分，需提供免疫原性資料，觀察血清中綜合抗體濃度；為監控疫苗品質，除檢送相關製程資料外，食藥署也會派人到重要環節現場監製。

若藥廠緊急授權使用要件皆符合後，每間藥廠將補助一百萬劑，但上市後仍需同步實施第三階段臨床試驗，各方面確立新冠疫苗品質安全有效後，才能獲正式藥證。

►過期的票券只能丟掉嗎？快來兌換東森幣復活你的錢

ET快訊
台灣人「工作16.9天」才能買iPhone 12 Pro！排
快訊／小鬼黃鴻升猝死　完整解剖報告出爐
新莊休旅車「猛撞4車」1命危5傷撞擊影片曝！駕駛癱卡座位
活38年病逝！汶萊「奢華派對王子」狂燒錢　買1億項鍊送瑪麗亞
點擊下載MangoTV 即刻追劇追綜藝！
點這裡，留個言吧! FB
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

台、巴特產推「珍珠瑪黛茶」　台科大助弱勢婦女微型創業

吳宗憲暈眩、男童頻尿和疫苗有關？莊人祥：應先就醫而非上網Po文

大英博物館「神秘密室」藏物驚人！「失戀博物館」紀念逝去的愛情

婆婆虧「母豬賽貂蟬」！他心疼挺妻　1句話反遭網轟爆：媽寶男

新竹超狂外送！七龍珠「弗力札」取餐：要衝了哦　網友羨：想指名

「整袋標靶藥物」遭丟棄！藥師一算心涼：浪費146萬元救命藥

新冠疫苗緊急授權變嚴！第二期受試者需3千人追蹤1個月　才能量產上市

月初過完生日！台中清朝嬤滿「117歲」　拿重陽金牌燦笑：比去年重

放下手套去採「黃金蜜柚」　玉里高中棒球隊員樂幫老農

流感疫苗不良事件通報4死「3例賽諾菲、1例國光」死因為心血管疾病

《我的婆婆》結局鍾欣凌揭「餅店留給兒子」原因　網友看哭道歉「對不起」：誤會彩香了

遇警臨檢「錄影自保是否合法？」　律師：警行公務不能主張隱私權

後輩見退貨遠征隊超緊張「口誤+手抖」　嚴正化.李孝利練到凌晨…後台緊擁哭了

KID：最後一集，謝謝大家　《玩很大》倒數5分「小鬼回星球」引鼻酸...

水費暴增懷疑漏水？達人教撇步 檢查水錶簡單步驟...自己也能修！

千萬藍寶堅尼搶車位馬路中迴轉 車尾撞倒路邊機車...網笑：好丟臉

Lulu.白癡公主玩到失控地上扭成一團　「社經地位」一聽秒歪樓：什麼意思XDD

4女毀逢甲住房「床單包檳榔渣」　飯店經理直呼：像是國旅大毀滅

《料理之王》女選手做菜二度把Lulu請走XD 　金鏟子直接炒斷：我傻眼！

超狂父子用樂高打造披薩生產線 淋上番茄醬、運輸臘腸全自動化

台、巴特產推「珍珠瑪黛茶」　台科大助弱勢婦女微型創業

吳宗憲暈眩、男童頻尿和疫苗有關？莊人祥：應先就醫而非上網Po文

大英博物館「神秘密室」藏物驚人！「失戀博物館」紀念逝去的愛情

婆婆虧「母豬賽貂蟬」！他心疼挺妻　1句話反遭網轟爆：媽寶男

新竹超狂外送！七龍珠「弗力札」取餐：要衝了哦　網友羨：想指名

「整袋標靶藥物」遭丟棄！藥師一算心涼：浪費146萬元救命藥

新冠疫苗緊急授權變嚴！第二期受試者需3千人追蹤1個月　才能量產上市

月初過完生日！台中清朝嬤滿「117歲」　拿重陽金牌燦笑：比去年重

放下手套去採「黃金蜜柚」　玉里高中棒球隊員樂幫老農

流感疫苗不良事件通報4死「3例賽諾菲、1例國光」死因為心血管疾病

囊餅變成驚聲尖叫鬼臉面具　Mamak檔星馬料理也推萬聖節套餐

智慧城市專案遭爆5年燒1.7億「過半失敗」　台北市政府回應了

杭特爆租下LA豪宅開毒趴！「破戒」狂歡好幾天　每晚噴6.7萬↑

被塑膠！BMW國1台南安定段拒讓救護車　警拳頭硬了要追查

快訊／陳其邁撂重話怒砍分局長！六龜分局1個月2出包　酒駕警遭免職

標準模式、英雄戰場輪番上陣　《爐石戰記》2020全明星賽12月26日、27日登場

小S曝合作大S開節目「訪問真正想問的人」鎖定名單：到底哪家醫美

中華職棒總冠軍賽31日開打　盧秀燕穿中信兄弟球衣全力加油

日職／王彥程、宋家豪同場登板　都遭巨人香月一也狙擊

蔡衍明專訪1／中天董事長不是我派的　員工不是瘋子也沒有比較差

長腿妹脫光躺路邊！旁邊有衛生紙　高雄哥嚇壞煞車：這墳墓耶

生活熱門新聞

3步驟載進擊券　國旅住宿省500元

「拜託別報電話！」全聯打工哥崩潰了

連鎖雞排店爆退盟潮　業者曝心酸

台中爸打疫苗倒下！妻哭著簽病危通知

快訊／國內出現流感疫苗接種後死亡個案！

吳宗憲打疫苗身體巨大變化：我後悔了

沒錢也能叫外送？內行怒：僅司機知道

人夫瞞荒唐性史！高燒送醫驗出愛滋

內湖深夜直擊「裝甲車隊」疾駛上陽明山

打完疫苗兒狂尿7天！台南爸求救

安心遊2.0官網塞爆　官方急修復

天才衝衝衝播14年！網揭關鍵：形象改變了

好市多驚天低價！「尾數7＋＊」就是答案

正妹警：注意日夜溫差　網暴動求IG…警局真給了

更多熱門

相關新聞

國旅補500元！入住抽iPhone 12

國旅補500元！入住抽iPhone 12

旅遊業者為刺激觀光景氣，自發性發起國旅補助計畫，11月起到明年底至配合旅宿入住，就可折抵500元。發起單位中台灣觀光產業聯盟指出，只要在明年1月底前填寫入住登記表單，且確實入住者，就可參加抽獎，首獎到三獎分別為iPhone 12、任天堂Switch、現金3000元。

多國爆發「第二波」疫情　陸外交部急籲：非必要不旅行！

多國爆發「第二波」疫情　陸外交部急籲：非必要不旅行！

安心遊2.0官網塞爆　官方急修復

安心遊2.0官網塞爆　官方急修復

交大推「定量快篩」檢驗新冠肺炎感染程度

交大推「定量快篩」檢驗新冠肺炎感染程度

3步驟載進擊券　國旅住宿省500元

3步驟載進擊券　國旅住宿省500元

關鍵字：

本土新冠疫苗新冠肺炎

讀者迴響

發燒話題

地震 丁小芹 iphone12 料理之王影音投稿 新冠肺炎 三倍券 小鬼黃鴻升 金馬獎 金正恩 唐鳳 颱風即時 王令麟 長江三峽大壩 捷運環狀線 金馬獎 口罩 料理之王 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 停班停課 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 聲林之王 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 王令麟 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 鹿胎盤

熱門新聞

公務員飲水放「母豬發情素」害女同事狂懷孕

換中獎發票！行員：這張1000萬...他下秒GG

3步驟載進擊券　國旅住宿省500元

「拜託別報電話！」全聯打工哥崩潰了

即／小鬼黃鴻升猝逝完整解剖報告出爐！

連鎖雞排店爆退盟潮　業者曝心酸

22歲正妹洗澡「整缸水不換連洗3天」！白嫩美肌網暴動

張庭砸73億買大樓！豪氣寵閨蜜：一層樓送妳

不會立中柱！台中女遭房東趕走

台中爸打疫苗倒下！妻哭著簽病危通知

快訊／國內出現流感疫苗接種後死亡個案！

高雄傳奇茶店搶進「最貴路口」賣Buffet　嗆：比漢來好

傳奇家族殞落！「厄運籠罩24年」綁架、整型慘死

吳宗憲打疫苗身體巨大變化：我後悔了

徐凱希曾挨罵勾引《星光》男選手

更多

最夯影音

更多
《我的婆婆》結局鍾欣凌揭「餅店留給兒子」原因　網友看哭道歉「對不起」：誤會彩香了

《我的婆婆》結局鍾欣凌揭「餅店留給兒子」原因　網友看哭道歉「對不起」：誤會彩香了
遇警臨檢「錄影自保是否合法？」　律師：警行公務不能主張隱私權

遇警臨檢「錄影自保是否合法？」　律師：警行公務不能主張隱私權

後輩見退貨遠征隊超緊張「口誤+手抖」　嚴正化.李孝利練到凌晨…後台緊擁哭了

後輩見退貨遠征隊超緊張「口誤+手抖」　嚴正化.李孝利練到凌晨…後台緊擁哭了

KID：最後一集，謝謝大家　《玩很大》倒數5分「小鬼回星球」引鼻酸...

KID：最後一集，謝謝大家　《玩很大》倒數5分「小鬼回星球」引鼻酸...

水費暴增懷疑漏水？達人教撇步 檢查水錶簡單步驟...自己也能修！

水費暴增懷疑漏水？達人教撇步 檢查水錶簡單步驟...自己也能修！

熱門快報

賞屋有獎　跟著專家開好房

賞屋有獎　跟著專家開好房

你知道東森購物要賣房嗎?10/14起週三晚上8點在家輕鬆看屋，預約賞屋還能享好禮多重送

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

快點領200元購物金！

快點領200元購物金！

東森寵物雲商城早鳥會員送200元購物金！即日起至11/1止，還沒領的快點來～

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面