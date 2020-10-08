唱秋音樂祭第10年！表演團隊不計酬勞為花蓮帶來好聲音

▲花蓮市長魏嘉賢（左三）與貴賓們歡迎所有樂迷及鄉親一起支持花蓮在地的音樂活動。（圖／花蓮市公所提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

最在地的音樂會唱秋音樂祭今年邁入第10屆，將於10月17、18日兩天在花蓮太平洋北濱公園開唱，主題為「2020花蓮唱秋音樂祭，拾 實在 在北濱」，7日在花蓮市好客化會館前廣場舉辦宣傳記者會，由活動中的其中一個樂團，芷媛&阿傑帶來好聽的歌曲，為活動暖身開場。

今年邁入第10年，除有滿滿的感恩外，這次的活動邀請10組樂團，其中不乏重量級的樂團，包括有留法音樂碩士劉涵領軍，集結多位國內演唱會樂手而成隱分子樂團、還有是許多天后演唱會幕後和聲的李雅微，所帶領的煙霧彈樂團，另外今年更邀請到特別來賓魔幻電音王子-鼓鼓呂思緯，也將在18日來到現場開唱，分享他的專屬音樂。

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▲記者會上芷媛&阿傑帶來好聽的歌曲，為活動暖身開場。

市長魏嘉賢表示，唱秋10年來培養出很多很棒的樂團及樂手，雖然一開始只是在小小舞台表演，到現在唱秋已經成為花蓮的音樂盛事。很感謝唱秋的夥伴們每年費盡心思邀請各地樂團歌手來演出，並克服困難，堅持把活動辦好，也謝謝所有愛好唱秋的好朋友的一路的支持。由於下周末花蓮有非常多的活動，希望大家在17日參加完花蓮市公所辦的「2020愛花蓮做環保全民HA健走」後，也要繼續支持在地的音樂祭，「全民HA運動，晚上聽唱秋，就在17、18。」。

▲四名活動創辦人身穿10年紀念T恤，介紹今年的活動主視覺。

李安鈞、何建宏、徐凱（DK）、陳祖恩，四名活動創辦人身穿10年紀念T恤，一同介紹今年的活動主視覺，除與第一年使用相同的橘色，用「十」在平面上切割出坐標系，每一區塊都呈現10年來歷程。徐凱說，由於活動經費有限，許多表演團隊都是義務演出，感謝遠從外地來的藝人朋友，不計較演出費仍帶給花蓮好音樂，10年是唱秋活動的里程碑，明年將用不同形式來舉辦，希望大家拭目以待。

今年的演出陣容 「十」在唱秋，10組在地樂團將在2天的輪番登場，精彩的演出將持續到晚上10點，周六從6點50開始，有街頭靈魂舞蹈工作室、摩登派對、J HALL 搖滾小小兵、湯姆與哈克、李竺芯與舊愛新歡；周日從6點20分開始有芷媛與阿傑、那就醬樂團 NINA & JOHN、隱分子、特別大來賓-鼓鼓.呂思緯、壓軸是煙霧彈樂團登場，喜歡音樂的朋友們，千萬別錯過了。

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