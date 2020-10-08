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唱秋音樂祭第10年！表演團隊不計酬勞為花蓮帶來好聲音

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▲花蓮市長魏嘉賢與貴賓們歡迎所有樂迷及鄉親一起支持花蓮在地的音樂活動。（圖／花蓮市公所提供，下同）

花蓮市長魏嘉賢（左三）與貴賓們歡迎所有樂迷及鄉親一起支持花蓮在地的音樂活動。（圖／花蓮市公所提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

最在地的音樂會唱秋音樂祭今年邁入第10屆，將於10月17、18日兩天在花蓮太平洋北濱公園開唱，主題為「2020花蓮唱秋音樂祭，拾 實在 在北濱」，7日在花蓮市好客化會館前廣場舉辦宣傳記者會，由活動中的其中一個樂團，芷媛&阿傑帶來好聽的歌曲，為活動暖身開場。

今年邁入第10年，除有滿滿的感恩外，這次的活動邀請10組樂團，其中不乏重量級的樂團，包括有留法音樂碩士劉涵領軍，集結多位國內演唱會樂手而成隱分子樂團、還有是許多天后演唱會幕後和聲的李雅微，所帶領的煙霧彈樂團，另外今年更邀請到特別來賓魔幻電音王子-鼓鼓呂思緯，也將在18日來到現場開唱，分享他的專屬音樂。

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▲花蓮市長魏嘉賢與貴賓們歡迎所有樂迷及鄉親一起支持花蓮在地的音樂活動。（圖／花蓮市公所提供，下同）

記者會上芷媛&阿傑帶來好聽的歌曲，為活動暖身開場。

市長魏嘉賢表示，唱秋10年來培養出很多很棒的樂團及樂手，雖然一開始只是在小小舞台表演，到現在唱秋已經成為花蓮的音樂盛事。很感謝唱秋的夥伴們每年費盡心思邀請各地樂團歌手來演出，並克服困難，堅持把活動辦好，也謝謝所有愛好唱秋的好朋友的一路的支持。由於下周末花蓮有非常多的活動，希望大家在17日參加完花蓮市公所辦的「2020愛花蓮做環保全民HA健走」後，也要繼續支持在地的音樂祭，「全民HA運動，晚上聽唱秋，就在17、18。」。

▲花蓮市長魏嘉賢與貴賓們歡迎所有樂迷及鄉親一起支持花蓮在地的音樂活動。（圖／花蓮市公所提供，下同）

四名活動創辦人身穿10年紀念T恤，介紹今年的活動主視覺。

李安鈞、何建宏、徐凱（DK）、陳祖恩，四名活動創辦人身穿10年紀念T恤，一同介紹今年的活動主視覺，除與第一年使用相同的橘色，用「十」在平面上切割出坐標系，每一區塊都呈現10年來歷程。徐凱說，由於活動經費有限，許多表演團隊都是義務演出，感謝遠從外地來的藝人朋友，不計較演出費仍帶給花蓮好音樂，10年是唱秋活動的里程碑，明年將用不同形式來舉辦，希望大家拭目以待。

今年的演出陣容 「十」在唱秋，10組在地樂團將在2天的輪番登場，精彩的演出將持續到晚上10點，周六從6點50開始，有街頭靈魂舞蹈工作室、摩登派對、J HALL 搖滾小小兵、湯姆與哈克、李竺芯與舊愛新歡；周日從6點20分開始有芷媛與阿傑、那就醬樂團 NINA & JOHN、隱分子、特別大來賓-鼓鼓.呂思緯、壓軸是煙霧彈樂團登場，喜歡音樂的朋友們，千萬別錯過了。

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