兒子cosplay性騷女網友雙手襲胸...媽媽與她掀論戰　惹毛檢察官

▲台中阿軍以交流化妝、角色扮演為由邀請網友小玲到住家，竟掐她胸部，被違反性騷擾防治法判拘役50日。（示意圖／CFP）

記者黃宥寧／台北報導

台中阿軍（化名）與小玲（化名）是網友，阿軍以交流化妝、角色扮演為由，邀小玲到家中。阿軍趁小玲換衣服時，竟意圖性騷擾，假裝為小鈴調整衣服以雙手直接抓掐小玲胸部。一審依違反性騷擾防治法判拘役50天，不過檢察官認為，阿軍母親事後在臉書上以訊息騷擾曉小玲，甚至說她撒謊，因此提起上訴，二審認為這是阿軍媽媽的行為，因此駁回上訴。

一審判決指出，阿軍與小玲為網友關係，阿軍於去年11月6日下午1時許，以交流化妝、角色扮演為由邀女網友小玲至他的住處，期間假裝為她調整衣服，突然卻伸出雙手抓掐她的胸部約1~2秒，被性騷擾的小玲嚇壞趕緊報警處理。

法官認為阿軍與小玲僅為網友關係，竟乘小玲不及抵抗而抓掐她的胸部，屬偷襲式、短暫式且與性具有緊密關係的舉動，具有調戲的含意，足以損害小玲人格尊嚴，使小玲感受冒犯，實屬性騷擾，不過小玲不願與他和解。經查阿軍擁有酒駕紀錄屬累犯，法院一審判阿軍拘役50日，可易科罰金。

檢察官認為阿軍雖然坦承犯行，但事後試圖聯繫和網路言論均造成小玲精神騷擾，顯然毫無悔意，且阿軍媽媽竟加入騷擾行列，跑去小玲臉書留言「你可以打給我嗎」、「你敢保證、他媽不會理他嗎！口說謊言」。認為阿軍根本無心悔改，變本加厲，並請求撤銷原判決，另為適當判決。

二審法官認為阿軍媽媽在小玲臉書留言騷擾，還私訊她「你在臉書上這樣傳、我兒子、麻煩你有空打個電話給我」等等，屬於阿軍媽媽和小玲的聯繫或言論，並非是阿軍行為，難認可歸咎為阿軍犯後的騷擾行為，因此將檢察官上訴駁回，故維持原判。

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