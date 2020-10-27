無跳傘裝備！英男子從40公尺高直升機跳下...短暫失去意識

Retired paratrooper John Bream - aka the Flying Fish - has plummeted into the record books leaping 40m from a helicopter into the Solent. pic.twitter.com/4PNEpDZLqe — Tom Cotterill (@pn_tomcotterill) October 26, 2020

實習記者高琳景／綜合報導

英國一名退休傘兵約翰．布雷姆（John Bream），日前在沒有跳傘裝備的情況下，從130英尺（約40公尺）高的直升機跳下，試圖打破世界紀錄，同時來提高大眾對退伍軍人「自殺」的認識。

根據《BBC》報導，34歲的布雷姆擁有「飛魚」的綽號，當天他以130km/h的速度加上沒有裝備的情況下，從9樓高的地方跳入海靈島（Hayling Island）附近海域，然而在落水後，不幸撞傷頭部短暫失去意識，被緊急送往附近醫院檢查。但在送醫過程中，還能和醫護人員聊天和走路。

▲布雷姆從40公尺高的直升機一躍而下。（圖／取自YouTube(@World Teach)）

據了解，此次挑戰的目標了創下新紀錄外，布雷姆也在為慈善機構募款。這些機構創辦的目的是在幫助患有精神問題的退伍軍人，提高大眾對退伍軍人自殺的認識和避免相同事件發生。

另外布雷姆也提到，「我們不需要依賴過去，也能實現曾經的輝煌時期。雖然跳水所需的勇氣和站在前線的軍人比起來，根本算不上什麼，但還是希望透過這件事，激勵那些退伍軍人。」