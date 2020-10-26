昆山Q4總投資額破4千億　5台企1至9月產值超200億

▲2020金秋經貿洽談會於江蘇昆山舉行。（圖／大會提供）

記者魏有德／北京報導

江蘇昆山今（26）日舉行2020金秋經貿洽談會，主打疫情趨緩後的Q4經濟，包括光電、半導體、生物醫藥、高端裝備製造等71個項目簽約，總投資額達933.58億元人民幣（約4千億新台幣）。此外，洽談會也表揚今年產值超50億元人民幣（約200億元新台幣）的10間企業，台企仁寶、緯創、富士康、南亞及世碩電子皆入榜。

▲昆山Q4完成71個項目簽約，總投資額達933.58億元人民幣（約4千億新台幣）。（圖／大會提供）

昆山市委書記吳新明致詞時表示，前三季度區生產總值增長3%，外貿進出口總額以人民幣計價增長0.7%，，未來昆山將加快打造市場化、法治化、國際化的一流營商環境，推行重點項目「拿地即發證、出證即開工、完工即驗收」的全鏈代辦服務模式。

洽談會同時表揚2020年「外資穩增長突出貢獻獎」、「外貿穩增長突出貢獻獎」、「工業穩增長突出貢獻獎」、「產出效益突出貢獻獎」、「抗疫保障突出貢獻企業獎」及「優秀招商合作機構」的獲獎企業和機構。

▲10間台企入榜昆山2020年1至9月產值超50億元人民幣的企業。（圖／大會提供）

其中，昆山2020年1至9月產值超50億元的10間企業中，台資企業仁寶集團、緯創集團、富士康科技集團、南亞集團及世碩電子（昆山）有限公司便佔據半壁江山。此外，「昆盟通」貨物貿易平台於洽談會上線，力拼Q4後疫情經濟提升。