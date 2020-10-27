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螞蟻IPO募資350億美元　馬雲劍指全球第11大富豪

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▲螞蟻金服CEO井賢棟：區塊鍊就像網路泡沫期「幾年內可能破滅」。（圖／視覺中國）

▲阿里巴巴集團聯席創始人馬雲（右）和螞蟻集團董事長井賢棟。（圖／視覺中國）

記者陳政錄／綜合報導

阿里巴巴集團關聯企業、大陸金融科技巨頭螞蟻集團26日確定A、H股發行價，擬於11月5日正式在香港上市後，據持有股份測算，現年56歲的阿里團團集團聯席創辦人馬雲，擁有財富將達到716億美元，成為全球第11大富豪。

據螞蟻集團26日公告，該公司在上海科創版的發行價格為每股68.8元人民幣，香港H股每股80港元，27至30日開放申購。

▲螞蟻集團，螞蟻科技，螞蟻金服。（圖／路透社）

▲螞蟻集團是阿里巴巴集團的關聯企業。（圖／路透社）

公開資料顯示，螞蟻集團在上海首次公開發行（IPO）將開放申購16.7億股、籌資1149.4億元人民幣，香港開放申購4176.8萬股，籌資1336.5億港元，總計募資近350億美元，超過沙烏地阿美（Saudi Aramco）先前294億美元規模，成為全球有史以來最大的IPO案。

外媒報導稱，若行使期權，該公司可以再融資52億美元，使其市值達到約3200億美元，超過摩根大通公司的規模，是高盛集團公司的四倍。另兩間承銷商瑞信及摩根士丹利給予螞蟻集團的估值，分別為3800億至4610億美元，以及3330億至4570億美元。

因此，根據兩市股票定價，馬雲持有8.8%的股份價值為274億美元，這將使他的財富總額在螞蟻集團上市後，躍升到716億美元，超過甲骨文公司的Larry Ellison、L'Oreal SA女繼承人Francoise Bettencourt Meyers，和擁有沃爾瑪公司的沃爾頓家族成員。

▲▼ 馬雲,阿里巴巴,馬雲朋克裝 。（圖／視覺中國）

▲馬雲2019年卸下集團董事局主席職位時，於當晚的阿里巴巴20週年年會穿上鉚釘龐克裝、梳起髒辮，還戴上大黑墨鏡，在台上高唱《怒放的生命》。（圖／視覺中國）

阿里巴巴集團2004年推出「支付寶」，做為旗下淘寶網的第三方支付平台，並逐步發展成被大陸民眾廣泛使用的行動支付平台後，於2014年分拆旗下金融業務，成立浙江螞蟻小微金融服務集團股份有限公司（簡稱螞蟻金服），營運支付寶，並賦予理財能力，向客戶提供信貸、消費金融業務，還拓展到區塊鏈、雲計算、AI服務領域等。

2020年，螞蟻金服更名為螞蟻科技集團股份有限公司，（ANT Group），簡稱螞蟻集團，尋求公開上市。馬雲日前曾表示，如此大規模的上市、定價，在3、5年前是連想都不敢想的。

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