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誠品開賣「室外用醫療口罩」透氣性3倍　「飛行衣」阻隔飛沫

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▲▼誠品開賣室外醫療口罩、飛行衣。（圖／誠品提供）

▲誠品超前部署，開賣「飛行衣」可阻擋飛沫，還有「室外用醫療口罩」強調透氣性3倍。（圖／誠品提供）

記者林育綾／綜合報導

由於全球疫情升溫，誠品網路書店今（27）日中午起開賣「天天室外醫用口罩」，獨特HEPA濾材可有效濾菌，透氣性是一般醫療口罩的3倍，強調長時間配戴也舒適不悶熱，每組售價每組295元，每一帳號至多限購10組（每組5包、每包5片）。另外還販售「美德飛行衣」，上半身全罩式設計能阻隔飛沫、避免直接接觸。

▲▼誠品開賣室外醫療口罩、飛行衣。（圖／誠品提供）

▲誠品網路書店開賣「天天室外醫用口罩」，標榜HEPA濾材可有效濾菌，透氣性是一般醫療口罩的3倍。（圖／誠品提供）

誠品網路書店此次開賣的「天天室外醫用口罩」，在誠品實體門市未販售，此款口罩採用空氣清淨機等級的「HEPA」濾材搭配靜電過濾技術，業者表示能有效過濾空氣中99%以上細菌與微塵，更提供一般醫療級口罩3倍透氣性。外層以PP不織布阻絕飛沫滲入、最內層則選用親膚性複合纖維，可吸附呼吸時產生的水氣或飛沫，保持乾爽舒適。另外，這款口罩也首創無壓力6mm寬耳帶，緩解長時間配戴帶來的壓迫與疼痛；環保可回收的PE材質鼻線設計，讓口罩更加定型服貼；最外層採創新蜂巢格紋表布，帶來柔軟舒適觸感。

▲▼誠品開賣室外醫療口罩、飛行衣。（圖／誠品提供）

▲誠品網路書店同步開賣美德專利「飛行衣」，提供上半身全罩式保護，在密閉長途飛行過程中阻隔飛沫、避免雙手直接觸摸眼口鼻。（圖／誠品提供）
 
另外為了仍有搭機需求的旅人提供安心保護，誠品網路書店同步開賣美德專利「飛行衣」，採用SMS不織布材質配備防霧防刮透明PET面罩與呼吸閥，連帽外套式剪裁，提供上半身全罩式保護，在密閉長途飛行過程中阻隔飛沫、避免雙手直接觸摸眼口鼻。（實際效果因個人使用狀況與穿戴是否正確等因素可能有所差異）美德飛行衣提供M、L、XL、2XL等4種尺寸規格，每件1,350元（誠品實體門市未販售），售完為止。

▲▼誠品開賣室外醫療口罩、飛行衣。（圖／誠品提供）

▲「匠心雙色口罩箱」內含2盒共100片MIT醫療口罩（藍色50入、粉色50入）。（圖／誠品提供）

除了室外醫療口罩、飛行衣，誠品網路書店與誠品信義店同步販售可直接郵寄給旅外親友的「匠心雙色口罩箱」，內含2盒共100片MIT醫療口罩（藍色50入、粉色50入），提供三層濾菌防護，並符合經濟部「CNS14774」醫用口罩標準；另有專屬卡夾方便隨身收納、阻絕汙染。匠心雙色口罩箱外盒以手繪風格呈現「台灣黑熊」、「藍鵲」、「101大樓」等台灣代表元素，每箱680元，協助消費者將來自台灣的暖心關懷，寄到世界每個角落。

除了誠品，各個網購平台、實體通路在本週（10/26至11/1）也再度販售新一波的口罩，包括PChome 24h購物，開賣宏瑋三層醫療用口罩（雙鋼印）潮流橘色，一盒50入售價599元；冰河藍、紫羅蘭、櫻花粉（三色任選）一盒479元。FriDay購物也開賣怡賓、3M、南六等廠牌醫療口罩；還有台灣巧護士、永猷兒童3D立體醫用口罩。

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