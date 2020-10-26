　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

本週口罩懶人包出爐！　少女系「蜜粉黃、櫻花粉」先搶先贏

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

喉嚨痛,感冒,聲音沙啞。（圖／記者李佳蓉攝）

▲出入人潮擁擠的地方還是要記得戴口罩。示意圖，與本文無關。（圖／記者李佳蓉攝）

記者曾筠淇／綜合報導

台灣疫情雖然趨於穩定，不過防疫仍不可掉以輕心，平時搭車、進出公共場合及人都的場所仍要記得戴口罩。各個網購平台、實體通路在本週（10/26至11/1）再度開始販售新一波的口罩；《ETtoday新聞雲》記者也整理出懶人包，讓您不怕買不到。

一、 PChome 24h購物

1. 【宏瑋】三層醫療用口罩（雙鋼印）：
(1) 顏色：潮流橘色
(2) 片數：一盒50入
(3) 售價（網路價）：一盒599元

2. 【宏瑋】醫用口罩
(1) 顏色：冰河藍、紫羅蘭、櫻花粉（三色任選）
(2) 片數：一盒50入裝
(3) 售價（網路價）：一盒479元

3. 【聚泰】三層醫用口罩（雙鋼印）
(1) 顏色：天空粉
(2) 片數：一盒50入裝
(3) 售價（網路價）：一盒489元

4. 【怡賓】MD醫療及三層口罩（雙鋼印）
(1) 顏色：藍色
(2) 片數：一盒50入裝
(3) 售價（網路價）：一盒495元

[廣告]請繼續往下閱讀...

二、 FriDay購物

1. 【怡賓】MD醫療及三層口罩（雙鋼印）
(1) 顏色：藍色
(2) 片數：一盒50入裝
(3) 售價（網路價）：一盒495元

2. 【3M】醫用口罩（成人未滅菌）
(1) 顏色：藍色
(2) 片數：一包8入裝
(3) 售價（促銷價）：一包65元

3. 【南六】醫療用平面口罩（成人未滅菌）
(1) 顏色：綠色
(2) 片數：一盒50入裝
(3) 售價（促銷價）：一盒549元

4. 【台灣巧護士】3D立體兒童醫療用口罩
(1) 顏色：彩色（隨機出貨不挑款）
(2) 片數：一盒50入裝
(3) 售價（促銷價）：四盒2763元

5. 【永猷】兒童3D立體醫用口罩
(1) 造型：兔子／怪手（兩款任選）
(2) 片數：一盒50入裝
(3) 售價（特惠價）：兩盒938元

三、 維康醫療用品

萊潔醫療口罩
(1) 顏色：蜜粉黃
(2) 片數：一盒50入裝
(3) 售價：一盒399元
(4) 開賣時間：29日早上9點
(5) 其他限制：指定門市（尚未公告）30盒，每人限購一盒

▼蜜粉黃口罩。（圖／萊禮生醫提供）

▲▼新色口罩。（圖／萊禮生醫提供）

►尾牙抽中「遠得要命住宿券」 送人才知↑1.5倍

ET快訊
拿中獎發票換錢！行員愣：這張是1000萬的　他內心暗爽下秒G
八仙塵爆康復「爽玩夜店、半套」　癡情妹陪創業遭劈腿：他封鎖我
克蕭硬起來！世界大賽先發2連勝　G5道奇4比2退光芒聽牌
陪酒當坐月子！23歲母剛生完就被逼下海抵債　2幼女慘淪「肉票
桃園4歲女童遭「乾爸」痛毆滿臉瘀青進加護病房　生父說話了
點擊下載MangoTV 即刻追劇追綜藝！
點這裡，留個言吧! FB
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

陳吉仲端日本進口美豬案例　前主委陳保基當場駁：不查廠風險高

男友住飯店「掃光消耗品」！她照做被朋友笑…網怒：不是貪小便宜

豬農大罵蔡英文沒生兒育女　莊瑞雄爆氣「這是人身攻擊」

颱風排隊而來 ！　19號「天鵝」本周有機會生成動向曝光

「萊豬犧牲台灣農業」　民團批陳吉仲雙標不配擔任首長

開夜車去羅東！2歲女兒突喊「怕怕、叔叔」　過來人：那段路很陰

國道台南段改路標在地人罵爆　高公局急修正曝「新版出口預告」

本週口罩懶人包出爐！　少女系「蜜粉黃、櫻花粉」先搶先贏

農地違章工廠只拆1家！陳吉仲：年底地方政府沒拆斷水電

國道台南段改路標被罵爆：到底指哪？　林佳龍急令：先恢復舊指標

士林夜市狂倒店！生意剩不到1成　攤販嘆「沒觀光客」已關100多家

主人變魔術「戲精哈士奇」超賞臉　滿臉驚恐落跑...網笑歪：辛苦牠了

陳小春幫嬰兒洗澡「用超濕毛巾抹臉」　嘆「還是別生了吧」…應采兒傻眼ＸＤ

Ella「被他脫衣」超嗨：葵等了20年！　鄭元暢錄一半突離場…她超傻眼ＸＤ

國小考卷「上衣長度15cm↑打勾」 底迪秒答叉...辣媽：真的比較短啊

放火首發聲道歉「仙人跳事件」！　撇和青青過夜：我僅是借住朋友家

新舊iPhone直接無線傳輸備份　達人曝3種「實用資料轉移方法」

孫燕姿線上開唱《我懷念的+神奇》　加碼《志明與春嬌》網友狂刷：太好聽～～～

今年才剛買...開朋友新車撞公園 鐵門凹陷車頭全毀維修費估破30萬

2天來1次！為見彩券行女神店員 純情建築工竟刮中「100萬大獎」

陳吉仲端日本進口美豬案例　前主委陳保基當場駁：不查廠風險高

男友住飯店「掃光消耗品」！她照做被朋友笑…網怒：不是貪小便宜

豬農大罵蔡英文沒生兒育女　莊瑞雄爆氣「這是人身攻擊」

颱風排隊而來 ！　19號「天鵝」本周有機會生成動向曝光

「萊豬犧牲台灣農業」　民團批陳吉仲雙標不配擔任首長

開夜車去羅東！2歲女兒突喊「怕怕、叔叔」　過來人：那段路很陰

國道台南段改路標在地人罵爆　高公局急修正曝「新版出口預告」

本週口罩懶人包出爐！　少女系「蜜粉黃、櫻花粉」先搶先贏

農地違章工廠只拆1家！陳吉仲：年底地方政府沒拆斷水電

國道台南段改路標被罵爆：到底指哪？　林佳龍急令：先恢復舊指標

打完流感48hr內就有症狀！醫曝「不良反應」關鍵期：急性病程很快

敬鵬遭控月工時300小時不給加班費　勞工：薪水拿命來換的

陳吉仲端日本進口美豬案例　前主委陳保基當場駁：不查廠風險高

曾遭開除黨籍！「前解放軍總參之子」羅宇在美病逝　享壽76歲

無薪假小幅增加　勞動部：目前每月統計已逐漸下降

日職／選秀今登場田澤純一非首選　廣島首輪候補冬盟救援王

連續27天！豆府餐飲人蔘雞系列料理買一送一　每店限量100份

親信染疫連環爆　美副總統彭斯堅持「趕場造勢」全國趴趴走！

高雄傳奇茶店搶進「最貴路口」！月租90萬賣Buffet　嗆：比漢來好

盼新賽季明年夏天結束　里拉德：願12月比賽就開打

胸前濕一片 22歲OL未婚卻分泌乳汁　父母得知真相氣炸報警

生活熱門新聞

花園夜市「白T妹」燦笑網全暈了：可愛到噴鼻血

15cm↑打勾！他被辣媽誤導以為上衣比較短

放火脫困後秒提告　網：很好示範

新娘傳照片逼匯禮金　神回讓他跪了

孫女滿月祭祖！婆婆冷回：女的不用拜

三重女違建出租　市府搭鷹架強拆

爬山照曝！台中男打疫苗病危　女兒哭：健康的人變這樣

幫螞蟻「席開6桌」　網笑噴：一起上路吧

士林夜市攤販淚「已關100多家」

八仙塵爆康復「爽玩半套」　癡情妹遭劈腿

莫拉菲今將轉中颱！　下波冷空氣挑戰15度新低溫

急凍變天台北探16°C　莫拉菲將誕生

莫拉菲長胖增強轉中颱！下波降雨時間曝

8萬LV包擦完「logo全掉」！公司回應了

更多熱門

相關新聞

秋冬易紫爆！醫曝出門前「必做2件事」

秋冬易紫爆！醫曝出門前「必做2件事」

每天出門前除了看天氣穿衣服，現在還要多看一個「空氣品質」！空氣污染是無邊界的公害，造成生活品質極大困擾，也有越來越多調查與學術報告證實，空污嚴重危害健康，據世界衛生組織（WHO）統計，2012年全球約700萬人因空氣污染而死，比臺北市與新北市人口加總還多。

美國人戴口罩可多拯救13萬生命

美國人戴口罩可多拯救13萬生命

牛仔玫瑰粉口罩2萬盒10分鐘售完

牛仔玫瑰粉口罩2萬盒10分鐘售完

全聯結帳櫃台驚瞥「萬聖節口罩」萌翻

全聯結帳櫃台驚瞥「萬聖節口罩」萌翻

萬聖節口罩　國家隊釩泰25日義賣

萬聖節口罩　國家隊釩泰25日義賣

關鍵字：

口罩懶人包電商實體通路

讀者迴響

發燒話題

地震 丁小芹 iphone12 料理之王影音投稿 新冠肺炎 三倍券 小鬼黃鴻升 金馬獎 金正恩 唐鳳 颱風即時 王令麟 長江三峽大壩 捷運環狀線 金馬獎 口罩 料理之王 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 停班停課 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 聲林之王 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 王令麟 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 鹿胎盤

熱門新聞

花園夜市「白T妹」燦笑網全暈了：可愛到噴鼻血

視訊不能斷！她怕哥逞慾　嬸跪哭求情

《玩很大》倒數5分鐘小鬼飛回太空

飼主畫貓被嫌　友人見照片全閉嘴

梅田高中生跳樓　路邊女大生遭壓亡

15cm↑打勾！他被辣媽誤導以為上衣比較短

Android用戶快看！　資安公司公布21款APP藏惡意程式狂跳廣告

放火脫困後秒提告　網：很好示範

美豔地方媽媽「穿真理褲下廚」！露臉網暴動

李㼈帶17歲「校花女兒」首合體上節目！回家很懊悔

新娘傳照片逼匯禮金　神回讓他跪了

即／桃園4歲女童遭毆臉發紫　生母爆氣要告

杭特「電郵門」14歲少女身分曝！

51歲男接種流感疫苗「10天後病危」

惡老闆囚禁母女3人　直播主揪團救人

更多

最夯影音

更多
士林夜市狂倒店！生意剩不到1成　攤販嘆「沒觀光客」已關100多家

士林夜市狂倒店！生意剩不到1成　攤販嘆「沒觀光客」已關100多家
主人變魔術「戲精哈士奇」超賞臉　滿臉驚恐落跑...網笑歪：辛苦牠了

主人變魔術「戲精哈士奇」超賞臉　滿臉驚恐落跑...網笑歪：辛苦牠了

陳小春幫嬰兒洗澡「用超濕毛巾抹臉」　嘆「還是別生了吧」…應采兒傻眼ＸＤ

陳小春幫嬰兒洗澡「用超濕毛巾抹臉」　嘆「還是別生了吧」…應采兒傻眼ＸＤ

Ella「被他脫衣」超嗨：葵等了20年！　鄭元暢錄一半突離場…她超傻眼ＸＤ

Ella「被他脫衣」超嗨：葵等了20年！　鄭元暢錄一半突離場…她超傻眼ＸＤ

國小考卷「上衣長度15cm↑打勾」 底迪秒答叉...辣媽：真的比較短啊

國小考卷「上衣長度15cm↑打勾」 底迪秒答叉...辣媽：真的比較短啊

熱門快報

賞屋有獎　跟著專家開好房

賞屋有獎　跟著專家開好房

你知道東森購物要賣房嗎?10/14起週三晚上8點在家輕鬆看屋，預約賞屋還能享好禮多重送

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

最終出清 只到10月底！

最終出清 只到10月底！

東森寵物雲商城改版前最後出清！超過300項寵物用品等你撿便宜，絕對不能再錯過！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面