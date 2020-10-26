本週口罩懶人包出爐！　少女系「蜜粉黃、櫻花粉」先搶先贏

▲出入人潮擁擠的地方還是要記得戴口罩。示意圖，與本文無關。（圖／記者李佳蓉攝）

記者曾筠淇／綜合報導

台灣疫情雖然趨於穩定，不過防疫仍不可掉以輕心，平時搭車、進出公共場合及人都的場所仍要記得戴口罩。各個網購平台、實體通路在本週（10/26至11/1）再度開始販售新一波的口罩；《ETtoday新聞雲》記者也整理出懶人包，讓您不怕買不到。

一、 PChome 24h購物



1. 【宏瑋】三層醫療用口罩（雙鋼印）：

(1) 顏色：潮流橘色

(2) 片數：一盒50入

(3) 售價（網路價）：一盒599元



2. 【宏瑋】醫用口罩

(1) 顏色：冰河藍、紫羅蘭、櫻花粉（三色任選）

(2) 片數：一盒50入裝

(3) 售價（網路價）：一盒479元



3. 【聚泰】三層醫用口罩（雙鋼印）

(1) 顏色：天空粉

(2) 片數：一盒50入裝

(3) 售價（網路價）：一盒489元



4. 【怡賓】MD醫療及三層口罩（雙鋼印）

(1) 顏色：藍色

(2) 片數：一盒50入裝

(3) 售價（網路價）：一盒495元

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二、 FriDay購物



1. 【怡賓】MD醫療及三層口罩（雙鋼印）

(1) 顏色：藍色

(2) 片數：一盒50入裝

(3) 售價（網路價）：一盒495元



2. 【3M】醫用口罩（成人未滅菌）

(1) 顏色：藍色

(2) 片數：一包8入裝

(3) 售價（促銷價）：一包65元



3. 【南六】醫療用平面口罩（成人未滅菌）

(1) 顏色：綠色

(2) 片數：一盒50入裝

(3) 售價（促銷價）：一盒549元



4. 【台灣巧護士】3D立體兒童醫療用口罩

(1) 顏色：彩色（隨機出貨不挑款）

(2) 片數：一盒50入裝

(3) 售價（促銷價）：四盒2763元



5. 【永猷】兒童3D立體醫用口罩

(1) 造型：兔子／怪手（兩款任選）

(2) 片數：一盒50入裝

(3) 售價（特惠價）：兩盒938元

三、 維康醫療用品



萊潔醫療口罩

(1) 顏色：蜜粉黃

(2) 片數：一盒50入裝

(3) 售價：一盒399元

(4) 開賣時間：29日早上9點

(5) 其他限制：指定門市（尚未公告）30盒，每人限購一盒

▼蜜粉黃口罩。（圖／萊禮生醫提供）