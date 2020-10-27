減少治安死角提升破案率　永康警積極輔導民間裝設監視器

▲台南市警永康分局持續推行「輔導民間裝設監視器」政策，請勤區員警鼓勵民間新增裝設、加裝鏡頭或調整監視器攝錄角度，以降低治安死角。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導



監視器是警方偵辦利器，台南市警永康分局持續推行「輔導民間裝設監視器」政策，請勤區員警鼓勵民間新增裝設、加裝鏡頭或調整監視器攝錄角度，以降低治安死角。

永康分局大灣派出所警員吳宗勳，今年來積極於勤區推廣，成功說服不少店家，新增或調整轉向多達60個鏡頭，還因而順利破獲竊盜案件。警員吳宗勳平時就深入勤區，除舉辦社區治安座談會，也利用鄰里活動、大樓管委會會議場合，向民眾實施預防犯罪宣導，提醒民眾最新的治安與交通重點。

預防犯罪固然重要，但案件發生了，有沒有破案，會影響民眾對治安的信心，吳宗勳有感於此，因此積極鼓勵轄內商家自主增設調整監視器，從珠寶業、加油站開始，前往拜訪說明原由，減少其疑慮，讓員警檢視現有的監視器功效，並願意配合改善。

吳宗勳表示，店家常以為監視器有裝就好，但監視器的品質也同樣重要，在與民眾推廣業務的同時，吳宗勳也會分享自己承辦監視器業務的心得，告知民眾應該增設或補強的地方，以「治安風水師」的角度，讓店家、住所更為安全，並使店家能有效與警方監錄系統互補，形成綿密的治安監控網絡，有助刑案偵查，達防範犯罪之目的。當然推廣並不易，畢竟民眾得自行出資，但吳宗勳透過勤區經營，長期培養信任感，讓大部分的商家願意配合，連一般超商、冷飲店及住家，都協助裝設，還因此破獲竊盜案，警民合作，讓轄區治安與交通更加有保障。

有民間監視器的支援，讓警方在犯罪偵查更加有效率，也相信在交通、為民服務，也有功效。今年永康分局推行成效良好，榮獲警察局公開頒獎表揚，很感謝警察同仁的辛勞努力，也希望能爭取更多民間力量支持。

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