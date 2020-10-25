拿到新iPhone！她盯著螢幕「狂嘖」嫌：設計爛…理由曝光全場笑翻

▲原PO女友盯著手機螢幕發出嘖嘖聲。（示意圖／記者李佳蓉攝）

記者施怡妏／綜合報導

科技越來越發達，很難忽視現今遍布於日常生活中的各種辨識技術，一名網友分享女友用iPhone手機人臉辨識遇到的問題，女友盯著手機螢幕許多，一直發出不耐煩的嘖嘖聲，他開口詢問後，女友居然回覆他「人臉辨識設計很爛，卸妝後一直辨識失敗！」

原PO在臉書「爆怨2公社」發文，舊手機壞掉因此買了一隻iPhone，由於工作性質怕摔壞手機，因此給女友用新機，自己則拿女友的舊手機。他詢問女友「新手機有哪裡不一樣嗎？」女友表示「沒有home鍵不習慣，從指紋解鎖變成人臉解鎖」。

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女友拿著新手機在研究時，一直盯著上鎖的螢幕，不斷的發出不耐煩「嘖嘖聲」。原PO見狀後便開口詢問「怎麼了嗎？」沒想到女友竟然回說「卸妝後一直辨識失敗」，抱怨蘋果的設計很爛。原PO聽完後當場笑翻，在貼文中連續發出四個笑噴的表情符號。

▲有網友指出，「Face ID的掃描是立體的，以輪廓深度在做辨識」。（示意圖／記者李毓康攝）

許多網友看完貼文後也大笑，「意思是化妝技巧很棒」、「連蘋果也無法分辨的易容術」、「要正能量看待，表示化妝技術很好」、「我女兒可以解鎖哥哥的手機，她快氣死我快笑死」、「另一半拿菜刀在後面瞪著你了」。

不過也有網友不太相信，「Face ID的掃描是立體的，卸妝後能夠辨識不出來，看來貴夫人所用的可能不是粉底而是水泥喔」、「可以錄二張臉啊，卸前卸後都錄一下就搞定了」、「Face ID不管哪家幾乎都是以輪廓深度在做辨識，有沒有上妝不太影響，除非你女友上妝跟家裡裝潢一樣非常多層次」。