小籠包vs湯包！他挺「皮Q肉飽滿」才是正宗　老饕1關鍵分出差異

▲不少人在冷冷的天喜歡吃冒著煙的小籠包。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

記者施怡妏／綜合報導

不少人宵夜喜歡來上一龍熱騰騰的小籠包，在冷冷的天氣裡享用，格外的讓人覺得幸福，一名男網友透露，喜歡「皮厚」的小籠包，不僅皮Q內餡也很飽滿，但現在很多人都喜歡皮薄湯多的小籠湯包，在路上也越來越少看到正宗的小籠包，讓他不禁大嘆「正宗小籠包越來越難找」。

原PO在臉書「爆怨2公社」發文感嘆，現在很難找到熟悉的小籠包，並回憶起30年前，在街上有年輕人創業的小籠包，「皮Q肉飽滿，熱吃冷吃都好吃」，但不久後就消失了，現在已經很難找到這樣的攤販，美味的回憶只能留在心中。

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他也提出疑問，「為什麼要吃水餃皮包豬油湯？萬一外帶冷了根本吃豬油」。他認為，正宗的小籠包麵皮要有Q度，不能像衛生紙一樣薄薄的，輕輕一戳就破掉，那根本不是小籠包，只能算是「小籠湯包」。但他也很理性的表示，「我尊重各種不同認知，但是我的立場堅定而不動搖」。

▲原PO認為，皮薄流湯汁的只能稱為「小籠湯包」。（圖／取自免費圖庫pexels）

對此，許多網友也表示很喜歡皮厚的小籠包，「我好喜歡吃這種小籠包，再加入甜辣醬，好好吃啊~可惜現在很難買到了」、「我也喜歡小籠包多過湯包！可惜難找了，而且合口味的更難找，」、「小籠包才有麵粉香」。但也有不少人喜歡流出湯汁的小籠湯包，「我喜歡湯包，籠包好乾」、「我還是覺得湯包比小籠包好吃」。

也有不少網友指出，如何分辨小籠包跟湯包，「皮厚是肉包，皮薄是湯包」、「小籠包是包子縮小了可以在小型蒸籠裡蒸，所以叫小籠包，所以原則上不管是皮薄皮厚在小型蒸籠都叫小籠包，不過有湯汁的比較多人叫小籠湯包」。

還有內行人解釋，「湯包的湯不是豬油，正確的解釋叫『皮凍』，由老母雞、雞腳、豬皮熬出來的『膠質』，不是油，差很多」。