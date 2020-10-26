桃園千名勞工力挺鄭文燦選總統　蘇貞昌：2024還早的很！

▲行政院長蘇貞昌說，現在談2024還早的很！(圖／市府提供)

記者楊淑媛／桃園報導

行政院長蘇貞昌26日到桃園出席桃園會展中心統包工程開工典禮，並視察石門水庫水情，對於一份最新民調顯示，民進黨2024總統大選，桃園市長鄭文燦和副統統賴清德的民眾信任指數，相差0.7個百分點，他表示，「鄭市長是一位非常好的市長，他正努力在市長的崗位上，大家要給他多關心加油，今年才2020年，現在談2024還早的很！」

▲桃園千名勞工力挺鄭文燦選總統。(圖／市府提供)

不過，民進黨籍市議員余信憲說，鄭文燦是否參選總統在媒體上已有不少討論，桃園市議會也有不少勸進的聲音，但鄭市長並未有真正具體的行動，桃園市28家職業工會千餘名勞工，25日於八德區伍陽農場聯合舉辦「勞工親子育樂活動」，看到出席的鄭市長，現場多名勞工高舉寫著「鄭文燦選總統」的牌子，高喊「鄭文燦選總統」、「鄭文燦選總統」，鄭文燦被突如其來的狀況，當場嚇了一跳？

余信憲說，對於勞工們這種舉動，由於鄭未被事先告知，也頗為意外，但鄭文燦臉上立即露出燦爛的微笑，在職業總工會理事長楊震東及其的陪同下，一一與勞工們握手時，現場掌聲不斷，氣氛熱烈。楊震東說，他陪同鄭文燦繞場時感受到勞工們的熱情，現場氣氛太嗨了，勞工們希望六都第一名政績的鄭文燦市長能夠將桃園的煇煌政績，帶到全台灣為全台灣人民服務，為全國服務。

在鄭文燦離開後，被喻為下屆市長強棒人選的國民黨籍市議會議長邱奕勝，也到場與勞工朋友同歡。

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