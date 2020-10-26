視訊不能斷！她好怕堂哥又進房侵犯　嬸嬸痛哭下跪「原諒我2兒」

▲被害人害怕堂哥又闖進房間逞獸慾，拜託友人整晚開著視訊通話。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者劉昌松／台北報導

小顏(化名) 從小跟著爸爸寄宿叔叔家，從國中開始，就被長她3、4歲的2個堂哥接連性侵，有次小堂哥在房門外排回，小顏怕得要死，央求朋友陪她保持視訊通話，整晚不能斷線，直到小顏上了高中，事件爆發，家族會議討論處理方式時，嬸嬸在餐廳當眾痛哭下跪，幫2個兒子求情，台北地檢署調查後，依加重強制性交罪起訴2個堂哥。

檢警調查，小顏還在念國小的時候，就跟著父親一起搬進叔叔家，和叔叔、嬸嬸、2個堂哥同住一個屋簷下，家裡的大人都因為工作關係，時常徹夜不歸，家裡常常剩下小顏獨自面對2個堂哥。

▲被害人從小就住到叔叔家，上了國中開始被2個堂哥長期性侵。（示意圖／免費圖庫pxhere）

沒想到多年相處，已經親如手足的大堂哥，在小顏上國中時，首度伸出狼爪，逼小顏口交，再強迫小顏吐掉精液，小堂哥有樣學樣，跑到小顏房間硬上得逞，有一年暑假，小顏和小堂哥要跟著叔叔出門跑車，小堂哥竟趁自己父親、小顏的叔叔把大卡車停路邊暫時離開，在副駕駛座就性侵小顏得逞。

小顏從國中開始，就會向同學、朋友哭訴遭遇，還曾拜託朋友，用手機開Messenger視訊，持續保持通話，因為小顏擔心小堂哥又要進房染指她，朋友也從視訊中看到，小堂哥果然持續在小顏房門口不斷徘徊張望。

▲被害人上了高中後，決定向父親、老師說出自己遭性侵的經歷。（圖／達志示意圖）

直到2018年，小顏鼓起勇氣向學校輔導老師、父親吐露自己長年受辱的經歷，小顏父親大感驚訝，因為過去小顏只說被堂哥摸胸猥褻，他也曾多次警告小顏的堂哥不准再犯，沒想到事情這麼嚴重；小顏的父親、叔叔、嬸嬸等長輩，為此2度在外舉行家庭會議，其中1次在板橋麥當勞決定交由警察處理後，嬸嬸當眾痛哭下跪，向小顏道歉，並幫自己2個兒子求情。

案經檢察官調查，根據醫院檢查小顏下體有陳舊性撕裂傷、通過測謊，而2個現在已經成年的堂哥，卻都無法通過測謊，其中大堂哥還曾傳訊給小顏父親「阿伯，昨天晚上我喝醉酒，壓力大碰了妹妹」等證據，以及小顏親友師長的證詞，認定大堂哥性侵2次、小堂哥性侵3次，依對未滿14歲女子強制性交等罪提起公訴。

療癒！紓壓！心訣大公開

【其他新聞】

國巨前人資長勾纏人妻總座泡湯 「下體接觸」爆出「男人最痛」

不滿心頭肉「衣架大王」被搶 李珍妮罵購物專家渣女小三遭反撲

賣手機殼遇豔福？女客主動「嗲聲」上門 飯店見證開房不舒服