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中共19屆五中全會今登場　十四五、雙循環經濟成看點

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▲▼2020全國兩會,人大,政協,習近平。（圖／路透社）

▲中共第19屆五中全會今（26）日舉行。（圖／路透社）

記者魏有德／北京報導

中共第19屆五中全會今（26）日舉行，為期四日，將以「十四五規劃」及「2035年遠景目標」為會議主軸。受中美貿易衝突、新冠肺炎疫情及西方世界圍堵等因素影響，中共中央政治局日前會議上提出的，構建國內大循環為主體、國內國際雙循環相互促進的新發展格局，或成為未來五年大陸整體社會發展的標的。

▲十一,國慶,閱兵,天安門廣場 。（圖／路透社）

▲本屆五中全會將以「十四五規劃」及「 2035年遠景目標」為會議主軸。（圖／路透社）

五中全會全名為中國共產黨中央委員會第五次全體會議，會議內容除涉及黨國發展方向，今年舉行的第19屆五中全會也將制定國民經濟和社會發展第14個五年規劃（簡稱，十四五規劃）。

▲四川遂寧拱市村在十三五期間成功脫貧。（圖／記者魏有德攝）

▲四川遂寧拱市村在十三五期間成功脫貧。（圖／記者魏有德攝）

2020年為大陸「十三五計劃」的收官之年，目的在於全面建成小康社會，因此，「鄉村振興、農村脫貧」成為近年大陸內外宣傳主軸。不過，在大部分的農村摘帽脫貧後，距離達成小康經濟社會，仍有發展空間，因此，在十四五計劃裡，「鄉村改造建設」仍是大陸未來五年經濟發展的看點之一。

▲▼中國國家主席習近平。（圖／路透）

▲大陸國家主席、中共中央總書記習近平。（圖／路透）

此外，因新冠肺炎疫情影響，全球經濟市場萎縮，再加上大陸受到以美國為首的西方國家圍堵，要想持續推動經濟發展，仍須以「引以為傲」的內需市場為支撐，因此，包括大陸國家主席習近平及中共中央政治局會議先後提出，以國內大循環為主體，國內國際雙循環相互作用發展的說法，替未來五年經濟發展定調。

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