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iPhone 12對上iPhone 12 Pro！竟是「它」更耐摔　3公尺砸下也OK

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記者蔡儀潔／綜合報導

iPhone12全系列陸續開始販售，有別於過往歷代iPhone，今年蘋果特別採用超磁晶盾面板，稱可提升4倍抗摔能力。有YouTube頻道實際使用6.1吋的iPhone 12和iPhone 12 Pro兩款機型，進行不同高度的摔落測試，結果是它小勝一籌。

蘋果全新一代的iPhone 12除了具備5G上網功能、搭載OLED螢幕與A14晶片外，螢幕採用與康寧共同研發以奈米級打造的超磁晶盾面板，官方宣稱可提升4倍抗摔能力，搭配機身金屬中框，強化手機螢幕的堅固耐摔性能。

知名YouTube頻道《EverythingApplePro》近日PO出影片，實際使用邊框為鋁合金的iPhone 12，與邊框為不銹鋼的高階旗艦的iPhone 12 Pro兩款機型 ，進行不同高度的摔落測試。

影片中，在室內水泥地平坦的測試環境下，分別從腰部、頭部、以及站上梯子在高達九呎（約294.3公分），就3種不同高度，進行摔落測試。

手機放在腰部位置、機身底端向下摔落地面時，測試結果是尤以iPhone 12鋁合金邊框出現刮痕最為明顯。至於機身正面與背面的玻璃，2款手機幾乎都沒有受損；當把手機螢幕正面朝向地面摔落時，兩款手機的螢幕正面也幾乎都沒有出現明顯的裂痕。

手機從頭部位置的高度、機身底端朝地面摔落時，iPhone 12鋁合金邊框出現明顯凹陷的摔痕；當把手機分別從機背、螢幕向下朝地面摔落時，兩款機型的玻璃機背與機身正面螢幕，竟然也幾乎毫髮無傷，都可正常使用。不過螢幕已出現些微刮痕損傷。

▲▼Apple 信義A13iPhone12開賣。（圖／記者李毓康攝）

▲蘋果信義A13iPhone12開賣。（圖／記者李毓康攝）

若離地3公尺呢？影片接著搭配梯子，站上離地約3公尺的高度，以直拿手機的手持方式，iPhone 12機身側邊落地後，邊框與螢幕都未出現損傷，可正常使用。不過，機背搭載雙鏡頭主相機的iPhone 12則是受到摔落影響，已無法正常使用拍照功能，iPhone 12 Pro的相機則仍可正常使用。

若橫拿手機機背朝地面摔落，由於衝擊力道較強，iPhone 12 與iPhone 12 Pro 的機背玻璃都有出現明顯裂痕，其中iPhone 12 Pro從機頂裂到機底，裂痕面積最廣。不過2款手機正面的螢幕都仍可照常使用，沒有太明顯的裂痕。

最後，當手機螢幕朝地面摔落後，兩款手機的機身邊框都有出現彎折，特別是鋁合金邊框的iPhone 12，傷痕最明顯。機身正面的螢幕面板靠近底端處，也已出現摔落裂痕，但手機仍可正常使用。

綜上測試結果，在一般日常生活的使用情境下，譬如手滑摔機、手機從口袋掉地等，iPhone 12機身正面的OLED螢幕，在超磁晶盾面板覆蓋下，抗摔性能確實有比前代iPhone 11顯著的提升。兩款機身中框都有出現刮傷，但仍以採用不銹鋼中框的iPhone 12 Pro抗摔衝擊能力，比鋁合金的iPhone 12更佳。

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