一根頭髮破10年搶案！毒販變辣椒水大盜　她還原過程：沒人能救我

記者黃翊婷／綜合報導

綽號「黑仔」的王姓油漆工因為缺錢買毒品，於是與陳姓友人共謀，在2010年間手持辣椒水搶劫某理髮店，硬是扯掉女設計師的金項鍊，一審結果直到今年9月底才出爐，他被依共同犯攜帶兇器強盜罪判處7年6月有期徒刑。而女設計師回想起當時的狀況，仍感到心有餘悸並表示，「他朝我的眼睛一直噴（辣椒水），當時沒有人可以救我，我眼睛完全睜不開」。

▲王男持辣椒水搶劫理髮店，最後卻栽在一根頭髮上。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay，與本案當事人無關，下同）

判決書中提到，王男與陳男（已歿）均染上毒癮，為了籌錢買毒品，兩人協議由陳男開車尋找目標，他則帶上辣椒水當武器，2010年8月8日中午12時許在台中市閒晃時，鎖定某間理髮店當目標，於是先假裝成客人進入消費，再趁女設計師找錢時，拿出辣椒水狂噴，並強行拔取對方脖子上的金項鍊，得手之後隨即變賣，再換取毒品吸食。

遭搶女設計師證稱，當時王男拿辣椒水朝眼睛一直噴，辣到根本無法睜眼，「我感覺到他一手繼續噴，一手拉扯我戴在脖子上的金項鍊，我當時很害怕，因為那時候沒有人可以救我，我怕如果做出反抗動作，反而會被打或受到更多傷害」，如今搶匪落網，她的眼睛也沒有大礙，不求賠償，也不想再和搶匪有任何接觸，「事情趕快過去就算了，我願意原諒他。」

▲王男把搶來的金項鍊變賣，並把錢全部拿去買毒品。

不過，檢方認為，王男2006年間失業後就一直吸毒至今，先前還曾因為毒品案件被判處10月、8月有期徒刑確定，出獄1年又再度觸法，可見根本沒有從中學到教訓。而根據《自由時報》報導，王男之所以會被抓到，是因為2019年時販毒被逮，採集頭髮進行DNA建檔，經過比對，才在今年確認與10年前的理髮店搶匪相符，他自知瞞不住了，隨即坦承犯行，從原本的小毒販變成辣椒水大盜。

彰化地院法官認為，王男過去多次因為吸毒、販毒被逮，搶劫理髮店也是因為缺錢買毒才會犯案，但迄今未賠償女設計師任何損失，最終依共同犯攜帶兇器強盜罪，累犯，處有期徒刑7年6月，全案仍可上訴。