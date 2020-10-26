　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

高雄警休假酒駕1.2毫克撞車！　陳其邁要求「記兩大過免職」

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼謝姓員警休假期間酒駕自撞。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲謝姓員警休假期間酒駕自撞。（圖／記者許宥孺翻攝）

文／中央社

高雄市政府警察局六龜分局警員謝國禎酒駕肇事被逮，成為高雄市今年第6起警察人員酒駕事件。高雄市長陳其邁25日聞訊，要求對酒駕同仁記兩大過並免職，要徹底革除酒駕。

對此，高雄市警察局表示，市長關切員警酒駕，期盼徹底革除酒駕積習。警察取締酒駕不分身分，一定究辦，若有警察同仁酒駕，將向上追究行政責任。

六龜分局茂林分駐所50歲謝姓警員10月23日休假夜與朋友聚餐喝酒，返家卻選擇酒駕，還不慎發生自撞車禍，擦撞停放路旁車輛。事故雖未釀人員傷亡，但警方接獲民眾報案到場，發現同事肇事，而且酒測值高達1.2毫克，全案依公共危險罪嫌移送橋頭地檢署。

▲▼謝姓員警休假期間酒駕自撞。（圖／記者許宥孺翻攝）

高雄市政府警察局晚間發布新聞稿指出，陳其邁上任後，高雄市警察局就傳出兩名警察人員酒駕，讓陳其邁聞訊關切，指出市民無法容忍警察知法違法、心存僥倖，要求對酒駕同仁記兩大過、免職，並徹底革除酒駕積習。

高雄市警局表示，六龜分局除將謝員依法移送，也先行調整謝員至六龜分局警備隊，並加重記一大過處分、考績丙等、調扣照期間每日編排守望或交通崗勤務，每日8小時分段勤務並不得報領超勤加班費，而茂林分駐所長則調整為非主管職務，並追究六龜分局長考監責任，以儆效尤。

高雄市警察局表示，警察取締酒駕不分身分，一定究辦，若有警察同仁酒駕，還將向上追究行政責任。高市警去年發生9件員警酒駕，以他檢為主，今年發生6件酒駕則均由高市警自行取締，也將從重追究主管責任。

這案件發生後，高雄市警局隔天即由督察長率駐區督察及相關幹部至六龜分局召開檢討會，重申取締警員酒駕決心，並將嚴審視法律及行政責任，防止僥倖心態。若上班時發現酒容，經查駕車上班。仍然追究是否有酒駕事實，移送法辦，並追究行政責任記一大過。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您：喝酒不開車，開車不喝酒。

►尾牙抽中「遠得要命住宿券」 送人才知↑1.5倍

ET快訊
點擊下載MangoTV 即刻追劇追綜藝！
點這裡，留個言吧! FB
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

蘆竹舞廳被停業2個月「玩更嗨」　122人開毒趴！下場悲劇

男主管性侵女下屬！見一通電話「軟掉」　她怕男友丟工作含淚就範

高雄警休假酒駕1.2毫克撞車！　陳其邁要求「記兩大過免職」

快訊／閨蜜男友痛毆！桃園4歲女童「臉發紫」　生母怒了PO網要告

開車沒讓路爆氣！賓士男大安站開槍叫囂　5萬元交保

陸抽砂船大圍島！馬祖人驚「南竿被包圍了」　1000噸新北艦全速支援

子弒母、母殺女！　台南接連發生疑似病患殺死直系親屬

快訊／重機自撞電線桿「車頭全碎」　苗栗工業會理事長余增國身亡

快訊／新竹女爬「七彩湖」落單失聯　救難隊緊急上山找到人了

台南媽媽菜刀砍殺「帶她一起走」！女兒全身是血…頸動脈斷裂慘死

士林夜市狂倒店！生意剩不到1成　攤販嘆「沒觀光客」已關100多家

國小考卷「上衣長度15cm↑打勾」 底迪秒答叉...辣媽：真的比較短啊

Ella「被他脫衣」超嗨：葵等了20年！　鄭元暢錄一半突離場…她超傻眼ＸＤ

陳小春幫嬰兒洗澡「用超濕毛巾抹臉」　嘆「還是別生了吧」…應采兒傻眼ＸＤ

放火首發聲道歉「仙人跳事件」！　撇和青青過夜：我僅是借住朋友家

主人變魔術「戲精哈士奇」超賞臉　滿臉驚恐落跑...網笑歪：辛苦牠了

2天來1次！為見彩券行女神店員 純情建築工竟刮中「100萬大獎」

小琉球民宿一晚280元？他秒下訂　事後「價格漲6倍」...業者出面喊冤

孫燕姿線上開唱《我懷念的+神奇》　加碼《志明與春嬌》網友狂刷：太好聽～～～

超狂父子用樂高打造披薩生產線 淋上番茄醬、運輸臘腸全自動化

蘆竹舞廳被停業2個月「玩更嗨」　122人開毒趴！下場悲劇

男主管性侵女下屬！見一通電話「軟掉」　她怕男友丟工作含淚就範

高雄警休假酒駕1.2毫克撞車！　陳其邁要求「記兩大過免職」

快訊／閨蜜男友痛毆！桃園4歲女童「臉發紫」　生母怒了PO網要告

開車沒讓路爆氣！賓士男大安站開槍叫囂　5萬元交保

陸抽砂船大圍島！馬祖人驚「南竿被包圍了」　1000噸新北艦全速支援

子弒母、母殺女！　台南接連發生疑似病患殺死直系親屬

快訊／重機自撞電線桿「車頭全碎」　苗栗工業會理事長余增國身亡

快訊／新竹女爬「七彩湖」落單失聯　救難隊緊急上山找到人了

台南媽媽菜刀砍殺「帶她一起走」！女兒全身是血…頸動脈斷裂慘死

中信盃黑豹旗／喬丹來了　延平中學總教練球衣名有玄機

快訊／西班牙二度緊急狀態！全面封城禁跨區移動　感染數衝破百萬

祭祖被冷回「生女的不用拜」！婆婆慘遭祖先鞭打　媳婦超爽：活該

名字太長卻一看淪陷！日劇《30歲還是處男，似乎會變成魔法師》4看點飆人氣

中信盃黑豹旗／懷有棒球夢　林夏萱目標要打女子棒球隊

《艾蜜莉在巴黎》告訴女孩的13句智慧語錄：「無知，讓你變的自大」

「小熊維尼辦公小物」趕走上班憂鬱！逗趣姿勢幫你舉手機、扛眼鏡

中信盃黑豹旗／唱中職歌不稀奇　中正預校用軍歌應援

蘆竹舞廳被停業2個月「玩更嗨」　122人開毒趴！下場悲劇

國道台南段改標示…網一看氣炸洗留言　罵翻：在地人都看不懂

每次恩愛就翻肚變「死魚」　法鬥老公傻眼：能給點反應？

社會熱門新聞

即／桃園4歲女童遭毆臉發紫　生母爆氣要告

馬祖南竿遭陸籍抽砂船圍島　海巡增派新北艦支援

即／貓纜動物園站意外！女「20m高平台墜落」送醫不治

73歲人夫怨「性生活不滿足」！44歲妻心碎曝真相

即／重機自撞電線桿　苗栗工業會龍頭身亡

即／台南母菜刀砍女兒！她頭、頸中刀「頸動脈斷裂」送醫不治

女醉倒遭撿屍輕生亡！房東弟辯：她勾引我

她穿性感蕾絲薄紗進超商　偷騎機車判無罪

女大生找陪宿…男睡4天忍不住下場慘了

蘆竹舞廳停業玩更嗨　122人開毒趴

北捷大安站開槍叫囂　賓士男5萬元交保

蕭敬騰母校停招　荒廢校園用假人當保全

台南女騎士遭輾斷2截慘死…同事目擊嚇壞！肇事司機下場曝

母疑久病厭世持刀砍殺女兒慘死

更多熱門

相關新聞

高雄又有員警酒駕！爛醉自撞　記大過+調職

高雄又有員警酒駕！爛醉自撞　記大過+調職

高雄市6日才傳所長酒駕，沒想到10月還沒過完，23日晚間又有一名員警酒駕車禍，且同樣都是六龜分局，該名謝姓員警酒測值高達1.20MG/L，警高層聞訊相當震怒，立即召開考績會，對謝姓員警加重記一大過，並調職處分，另還對他加強列管考核。

戴資穎來了！打球品美食推廣高雄

戴資穎來了！打球品美食推廣高雄

客委會主委判刑下台　陳其邁：最高標準要求

客委會主委判刑下台　陳其邁：最高標準要求

高巿客委會主委　向陳其邁請辭

高巿客委會主委　向陳其邁請辭

南高屏肉燥飯大亂鬥

南高屏肉燥飯大亂鬥

關鍵字：

陳其邁酒駕

讀者迴響

發燒話題

地震 丁小芹 iphone12 料理之王影音投稿 新冠肺炎 三倍券 小鬼黃鴻升 金馬獎 金正恩 唐鳳 颱風即時 王令麟 長江三峽大壩 捷運環狀線 金馬獎 口罩 料理之王 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 停班停課 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 聲林之王 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 王令麟 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 鹿胎盤

熱門新聞

花園夜市「白T妹」燦笑網全暈了：可愛到噴鼻血

Android用戶快看！　資安公司公布21款APP藏惡意程式狂跳廣告

即／桃園4歲女童遭毆臉發紫　生母爆氣要告

《玩很大》倒數5分鐘小鬼飛回太空

51歲男接種流感疫苗「10天後病危」

放火脫困後秒提告　網：很好示範

李㼈帶17歲「校花女兒」首合體上節目！回家很懊悔

獨／8台警車包圍！澎恰恰被大批警員帶走　目擊者：他一臉驚慌

馬祖南竿遭陸籍抽砂船圍島　海巡增派新北艦支援

15cm↑打勾！他被辣媽誤導以為上衣比較短

3女1男狂歡滿地黃液！民宿老闆崩潰

丈夫抱怨「洗衣球超難用」　人妻笑慘

賀統一獅封王！小7第二件5折

嚴立婷「取消IG追蹤」真心話網讚爆

夫妻花所有積蓄買房！鄰居一句閒聊2人嚇傻

更多

最夯影音

更多
士林夜市狂倒店！生意剩不到1成　攤販嘆「沒觀光客」已關100多家

士林夜市狂倒店！生意剩不到1成　攤販嘆「沒觀光客」已關100多家
國小考卷「上衣長度15cm↑打勾」 底迪秒答叉...辣媽：真的比較短啊

國小考卷「上衣長度15cm↑打勾」 底迪秒答叉...辣媽：真的比較短啊

Ella「被他脫衣」超嗨：葵等了20年！　鄭元暢錄一半突離場…她超傻眼ＸＤ

Ella「被他脫衣」超嗨：葵等了20年！　鄭元暢錄一半突離場…她超傻眼ＸＤ

陳小春幫嬰兒洗澡「用超濕毛巾抹臉」　嘆「還是別生了吧」…應采兒傻眼ＸＤ

陳小春幫嬰兒洗澡「用超濕毛巾抹臉」　嘆「還是別生了吧」…應采兒傻眼ＸＤ

放火首發聲道歉「仙人跳事件」！　撇和青青過夜：我僅是借住朋友家

放火首發聲道歉「仙人跳事件」！　撇和青青過夜：我僅是借住朋友家

熱門快報

賞屋有獎　跟著專家開好房

賞屋有獎　跟著專家開好房

你知道東森購物要賣房嗎?10/14起週三晚上8點在家輕鬆看屋，預約賞屋還能享好禮多重送

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

最終出清 只到10月底！

最終出清 只到10月底！

東森寵物雲商城改版前最後出清！超過300項寵物用品等你撿便宜，絕對不能再錯過！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面