高雄警休假酒駕1.2毫克撞車！　陳其邁要求「記兩大過免職」

▲謝姓員警休假期間酒駕自撞。（圖／記者許宥孺翻攝）



文／中央社

高雄市政府警察局六龜分局警員謝國禎酒駕肇事被逮，成為高雄市今年第6起警察人員酒駕事件。高雄市長陳其邁25日聞訊，要求對酒駕同仁記兩大過並免職，要徹底革除酒駕。

對此，高雄市警察局表示，市長關切員警酒駕，期盼徹底革除酒駕積習。警察取締酒駕不分身分，一定究辦，若有警察同仁酒駕，將向上追究行政責任。

六龜分局茂林分駐所50歲謝姓警員10月23日休假夜與朋友聚餐喝酒，返家卻選擇酒駕，還不慎發生自撞車禍，擦撞停放路旁車輛。事故雖未釀人員傷亡，但警方接獲民眾報案到場，發現同事肇事，而且酒測值高達1.2毫克，全案依公共危險罪嫌移送橋頭地檢署。

高雄市政府警察局晚間發布新聞稿指出，陳其邁上任後，高雄市警察局就傳出兩名警察人員酒駕，讓陳其邁聞訊關切，指出市民無法容忍警察知法違法、心存僥倖，要求對酒駕同仁記兩大過、免職，並徹底革除酒駕積習。

高雄市警局表示，六龜分局除將謝員依法移送，也先行調整謝員至六龜分局警備隊，並加重記一大過處分、考績丙等、調扣照期間每日編排守望或交通崗勤務，每日8小時分段勤務並不得報領超勤加班費，而茂林分駐所長則調整為非主管職務，並追究六龜分局長考監責任，以儆效尤。

高雄市警察局表示，警察取締酒駕不分身分，一定究辦，若有警察同仁酒駕，還將向上追究行政責任。高市警去年發生9件員警酒駕，以他檢為主，今年發生6件酒駕則均由高市警自行取締，也將從重追究主管責任。

這案件發生後，高雄市警局隔天即由督察長率駐區督察及相關幹部至六龜分局召開檢討會，重申取締警員酒駕決心，並將嚴審視法律及行政責任，防止僥倖心態。若上班時發現酒容，經查駕車上班。仍然追究是否有酒駕事實，移送法辦，並追究行政責任記一大過。

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