台中男打流感疫苗10天後病危　衛生局助申請預防接種受害救濟

記者黃翊婷／綜合報導

台中豐原51歲的林姓男子接種流感疫苗，10天後卻出現手腳發麻、呼吸急促等症狀，家屬一度還接到病危通知。台中市衛生局25日證實確有此事，而且不排除與施打流感疫苗有關，後續會再協助家屬申請預防接種受害救濟。

據了解，林男沒有慢性病、家族病史，10月10日到診所接種公費流感疫苗，11、12日還與妻子去爬合歡山，沒想到19日突然身體不適，出現手腳發麻、呼吸急促等症狀，原本以為是感冒，但症狀越來越嚴重，最後被送往急診，抽取脊髓液化驗，確認罹患罕見的「GBS格林巴利症候群」，隨後住進加護病房接受治療，家屬一度接獲病危通知。

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▲今年全台流感疫苗接種量達412萬劑。（示意圖／ETtoday資料照，與本文當事人無關）

由於今年受到新冠肺炎疫情影響，民眾搶打流感疫苗，林男的案例傳開後，掀起各界正反意見熱議。疾管署副署長莊人祥證實林男施打的是賽諾菲疫苗，而截至24日統計，全台流感疫苗接種量已達到412萬劑，共出現51例不良反應，其中有12例是使用賽諾菲疫苗，只有1例出現嚴重心肌炎，另外11例不良反應症狀皆非嚴重。

台中市衛生局25日也證實確有此事，而且不排除與施打流感疫苗有關，後續會再協助林男家屬申請預防接種受害救濟。雖然莊人祥強調這應該是偶發事件，但之後疾管署會再去釐清是否有其他民眾施打相同批號的疫苗後，也出現類似情況。

▼莊仁祥認為民眾施打賽諾菲疫苗出現不良反應，應該屬於偶發事件。（圖／記者洪巧藍攝）