三重退休女師「違建30間房」出租　市府搭鷹架爬3層樓強拆！

▲三重女屋主「違建30間房」出租，拆除大隊搭鷹架爬3層樓攻堅。（圖／新北市工務局，下同）



記者許力方／綜合報導

新北市三重一名80歲退休女教師在正義北路2棟2樓公寓，私自改建加蓋2層3、4樓違樓，隔成30間雅房出租，給弱勢居住牟取利益，市府發現後出動拆除大隊22日進場強制拆除，她不滿在1樓架設鐵門阻擋，拆除大隊最後只能在建物外側搭建鷹架攻堅，才順進場，預計將在年底前拆完2棟危樓。

拆除大隊指出，危樓位於正義北路244巷內，女屋主有2棟公寓，被稽查發現共約100坪、加蓋的2層樓違建，內部用木板等易燃材料隔間成套、雅房，專門出租給年長者及弱勢居住，內部環境髒亂惡臭，有影響公安及治安疑慮，決議強制拆除，經社會局協助安置好房客後，於22日派出拆除大隊到場。

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女屋主得知要被拆，竟在一樓大門出入口加設鐵門，不讓拆除大隊進場，因為1、2樓是合法住宅，市府單位不能強行進入，施工受阻，最後只好在房屋外側搭建施工鷹架，透過鷹架爬上3、4樓進入違建內部，執行拆除作業，增加難度，屋主也只能認了。

拆除大隊指出，除了拆除2層樓違建， 市府也查出女屋主在同一條巷道的另一端也加蓋一處3層樓違建，整棟都是危樓，拆完2層樓的隔間違建後，就會移師巷道另一頭執行拆除作業，估計約可在年底前全數拆完。

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