「待轉區塞滿」南港騎士停邊邊　遭檢舉吃罰單氣瘋了

▲待轉區太小擠不進去，機車被迫格子位遭檢舉開單。（圖／資料照片）

記者趙蔡州／綜合報導

台北市機車流量相當龐大，一旦在上下班尖峰時間，路口待轉區經常停滿機車，有騎士就因為擠不進待轉區，導致機車只能停在格子外，不料就被有心人士檢舉開罰，氣得決定向市議員投訴。對此，台北市交通大隊大隊長涂國卿表示，民眾碰上類似情況可申訴撤單，未來執法也將從寬認定。

有機車騎士在臉書社團「我是南港人」抱怨，他日前騎車從南港準備前往內湖，經成功橋成功路二段、石潭路路口準備左轉，由於當時處於上下班尖峰時間，導致他的擠不進待轉區，車子困在車陣中動彈不得，最後只能在格子外等待燈號轉變，不料就被有心人士檢舉，收到600元罰單。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲李明賢表示，該路段11月底前完成號誌改善，並將機車待轉區擴大一倍。（圖／翻攝自李明賢 -阿賢之聲）

當事人不滿向台北市議員李明賢投訴，李明賢隨即會同石潭里里長、高公局、交工處、新工處與內湖警分局等單位前往會勘，討論後除了會在11月底前完成號誌改善、將機車待轉區擴大一倍，交通大隊也承諾未來會從寬認定，民眾碰上類似情況也可以申訴。

台北市交通大隊大隊長涂國卿表示，民眾騎機車被迫停在待轉區外而被開單，除了可以申訴撤單，未來交通單位執法也將「從寬認定」，後續也會檢討執法標準，保障所有用路人安全。李明賢更表示，他未來會要求市府統一確認後，公布執法標準以避免民眾困擾。