劍潭捷運站外持刀行搶30萬！19歲男被逮掏35萬和解　一審判關4年

▲馬嫌與劉姓少年在劍潭捷運站行搶，得手30萬元。（圖／資料照）

文／中央社

（中央社記者林長順台北25日電）19歲馬姓男子與17歲劉姓少年今年4月間獲悉李姓男子身懷鉅款，一路尾隨李男到劍潭捷運站外時持彈簧刀行搶，得手30萬元。士林地院依強盜罪判決馬男有期徒刑4年。全案可上訴。

判決指出，馬男與劉姓少年因得知李男身上有鉅款，兩人今年4月7日下午在北市士林夜市商圈尾隨李男，直到李男搭乘捷運到劍潭站，出捷運站等紅燈時，馬男上前持彈簧刀刀柄敲擊李男後腦勺，並持刀揮舞喝令李男交出隨身背包。

馬男與劉姓少年得手後，隨即跳上計程車到新北市蘆洲區河堤旁朋分財物，馬男分給劉姓少年現金新台幣13萬元。李男報警後，警方調閱監視畫面，循線將馬男及劉姓少年逮捕；士林地檢署依強盜罪起訴馬男，將劉姓少年移送少年法庭審理。

馬男在士林地方法院審理時，辯稱自己僅構成刑度較輕的搶奪罪，並非強盜，且劉姓少年只是幫忙把風，不知道他要去搶李男，並非共犯。

法官審理後，認為馬男持彈簧刀以強暴脅迫方式要求李男交出財物，構成強盜罪，與乘人不備掠取他人財物的搶奪罪不同。另外，法官根據相關證據認為，馬男在警方詢問時供稱，是劉姓少年告訴他李男身上有鉅款，並提供彈簧刀行搶的說法較為可信，劉姓少年為強盜共犯。

刑法強盜罪是法定刑7年以上重罪，法官考量馬男年僅19歲，犯案時未將彈簧刀的刀刃彈出，僅以刀柄攻擊李男，對被害人的傷害並非重大，且與被害人以35萬元和解，酌減刑期，依強盜罪判處馬男有期徒刑4年。全案可上訴。