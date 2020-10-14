現役特戰兵搶小黃！遭特種兵退伍運將一招K.O　對戰結果分析曝光

▲高雄特戰士兵打完網咖搶計程車。（圖／記者洪靖宜翻攝）



記者林彥臣／綜合報導

隸屬於陸軍「特戰指揮部」一名21歲林姓士兵，日前夥同朋友在高雄大寮對一名周姓小黃運將鎖喉行搶，豈料竟遭特種兵退伍的運將隨手拿起螺絲起子，刺手擊退。對此航特部特別發聲明，將對林姓特戰士兵重懲汰除。

21歲林男為陸軍特戰指揮部現役軍人，休假時約了20歲黃姓網友到鳳山打網咖，兩人一直玩到身上錢財耗盡才決定離開，2人13日凌晨2時許攔下61歲周姓運將的計程車，在車子行經松寮橋下、民權街口時，突然從後座往前勒住周男脖子，旁邊黃男也上前試圖將周男拉下車、要求交出財物。

▲特戰兵強調的能力是個人的手腳協調和團體作戰。（圖／記者李毓康攝）



所幸周男是特種兵退役，身手與反應都異於常人，遭攻擊後隨手拿起車上的螺絲起子反擊，刺中了林男左手背並留下0.7公分傷口，兩人見搶劫不成，隨即奪門而出，警方獲報後在附近找到兩人。

▲特種兵著重格鬥與反應訓練，近身格鬥能力更強。圖為海軍陸戰隊特勤中隊。（圖／記者呂佳賢攝）



如果不論犯罪行為，純論特戰兵與特種兵對戰結果。據《東森新聞》分析，兩者對於體能訓練的重視程度都是基本盤，運將服役的特種兵，著重格鬥及精準射擊，還有各種戰鬥的反應訓練，而特戰兵講究手腳協調和團體作戰。所以，以這種在車內突襲搶劫的狀況，特種兵退伍的運將還是有能力扭轉戰局，反制遇襲的情況。

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