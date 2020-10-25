網戀下場淒慘...和服女推薦買港股　他投資350萬剩零頭

▲北市一男子誤信網戀女友Kelly推薦投資港股損失慘重。（圖／記者張君豪翻攝）

記者張君豪／台北報導

台北市1名38歲林姓男子，日前透過交友APP軟體結識1名自稱現於香港從事金融投顧的女網友Kelly、kelly在手機LINE軟體中穿著和服身材曼妙動人，兩人後來以男女交往形式互動，惟在聊天過程中，Kelly不時分享港股投資訊息，並提供自身獲利之帳單截圖、吸引林男小額投資買進某特定港股數次並有頗豐獲利。

▲北市一男子誤信網戀女友Kelly推薦投資港股損失慘重。（圖／記者張君豪翻攝）

未料林男嚐到甜頭後，對於女友Kelly「明牌」深信不疑，Kelly便勢慫恿林男一舉投入新台幣350萬元鉅款買進，近期股價忽然大崩，致使林男投入資金頓時僅存4萬元殘值。Kelly起初不斷安撫，最後直接失聯人間蒸發，林男始知遭受詐騙損失340餘萬。

刑事局指出，本案是詐騙集團藉教唆網友在台灣開股票證劵戶，再從網銀下單購買港股的詐騙手法。歹徒多透過社群網站、交友APP搭訕被害人，再轉移到Line持續攀談，等獲得被害人信任後，就引誘指導被害人投資香港股市有名牌的特定股票。

詐騙集團先選定香港股市一些冷門、快下市的公司股票大量買進，再鼓動被害人用大筆資金買進該檔股票時，詐騙集團再將全部股票轉賣給被害人立即獲利，因為香港股市股票無漲跌幅限制，等被害人警覺，投資個股市值已慘遭詐騙集團套利。

▲北市一男子誤信網戀女友Kelly推薦投資港股損失慘重。（圖／記者張君豪翻攝）

刑事局呼籲民眾網路交友務必提高警覺，千萬不要相信來路不明網友推薦的管道投資股票、虛擬貨幣、期貨外匯、運彩博奕等，初期營造不斷獲利假象且能正常提領獲利，待被害人放心投入大筆金錢後，再編造各種理由收費，最後有去無回，讓被害人求償無門。民眾若有疑遭詐騙情況，可撥打165反詐騙專線諮詢。

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