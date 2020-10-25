澎恰恰亞太三溫暖遭黑衣人圍堵...民眾急報案：歹徒綁人！警曝真相

▲圖為刑事局外觀。（圖／資料畫面）

記者張君豪／台北報導

《ETtoday新聞雲》有讀者向媒體表示，23日晚間7點左右約有7、8台警車在南京敦化商圈路口，看到大批警力進入附近的商辦大樓，當時讀者還以為是黑道發生什麼事情，沒多久警察下樓後，便看到大批警察圍住一名男子，該男子雖戴著口罩，但以身形與外貌一看，竟是藝人澎恰恰，隨即便看到澎恰恰被帶上警車。

▲澎恰恰傳出遭黑衣人擄走，原來虛驚一場。（圖／記者黃克翔攝）

對上述資訊台北市警方與刑事局進行說明，警方表示，當晚接獲民眾報案，台北市南京東路、敦化北路亞太三溫暖有民眾目擊澎恰恰遭多名黑衣人包圍脅持，民眾聯想到之前新聞報導彭恰恰積欠大批債務，以為澎恰恰遭到歹徒綁架，趕緊報警求助。

警方勤指中心接獲民眾報案擄人勒贖後，出動大批警力趕赴現場救人，並同步通知刑事局外勤隊幹員趕赴現場支援，但大批警力到場發現是澎恰恰與另名債主在三溫暖內「喬債」，原來僅是虛驚一場。

但警方顧慮澎恰恰的人身安全和債權協商權利，清查在場黑衣人身分後將雙方帶回刑事局，讓他們繼續討論民事債務糾紛，稍晚兩人先後離開刑事局，所幸並無任何暴力衝突發生。

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