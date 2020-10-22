務必全毀！車禍詐保4千萬...撞車手飆破百驚天撞　賓利大7衝池塘

▲刑事局22日破獲高雄王姓男子經營車行從事製造假車禍詐保集團，查扣大筆現金。（圖／記者張君豪攝）

記者張君豪／台北報導

高雄開設租賃、二手車行的王姓男子（30歲）與在台北市濱江街開設修車行的許姓男子（46歲）勾結以低價購買事故、泡水或者車況不好的百萬名車後，偽造假交易合約墊高車險保險殘值，之後利用各種手法製造保險車輛全毀，藉此請領高額保險金，警方調查發現他們從2018年利用這種方式，把車行內70輛雙B、保時捷、賓利等名車製造車禍，開入水塘、失竊等手法申請理賠，詐保金額超過4千萬元，也揭開二手車界不為人知的煉金術黑幕。

▲刑事局22日破獲高雄王姓男子經營車行從事製造假車禍詐保集團，圖為警方查扣證物。（圖／記者張君豪攝）

警方調查，光是王男聘僱旗下的「職業撞車手」利用高檔雙B轎車安全性高，經過數月反覆測試，確定開車以時速破百公里的高速以車頭正面撞擊其它轎車尾部可以造成該車引擎室潰縮，藉此製造保險理賠達到車體「全毀」標準，藉此騙取保險投保的全額給付。

去年底在墾丁船帆石，王男聘僱羅女佯裝BMW大七車主，實際上卻坐在副駕座由另名李姓專業「撞車手」踏足油門以破百時速衝撞路旁5輛，同樣也是王姓車行業者蒐購的雙B、保時捷、LEXUS等高檔轎車；王嫌希望藉此賺取高額理賠金，卻在過程造成羅女肋骨嚴重斷裂送醫。

▲刑事局22日破獲高雄王姓男子經營車行從事製造假車禍詐保集團，偵二大隊副大隊長李明道說明查緝過程。（圖／記者張君豪攝）

後來該集團發現「職業撞車手」駕車衝撞造成車體全毀的代價太高，真的是「用生命騙保費」相當危險，後來2020年2月才會改進犯罪手法，變成改以教唆駕駛把百萬賓利車開進魚塭，讓車體泡水製造車輛全毀；該集團犯罪過程中，職業車手還得先打開天窗，並把安全帶先扣好但不能綁在身上，以免車子衝入水塘自己反遭滅頂。

王嫌車行詐保集團，利用此一手法，先後讓一台賓利和BMW大7駛入新北市淡水魚塭詐保，但兩名駕駛說詞都相當詭異，辯稱當時都在車上抽菸才會打開天窗，實際上則是為了毀車時方便游出池塘逃生，警方據此鎖定王男車行集團涉嫌刻意毀車詐保，手段相當離譜。

更誇張的是！刑事局還掌握，王男集團日前還教唆公司幹部開著賓士到屏東恆春地區用餐，但吃完飯就發現車子被竊賊偷走，所幸恆春警分局警員相當細心，調閱監視器後發現駕駛下車離開後，並無人接近該輛賓士，約10多分鐘後，該車就自行發動開走，警員判定根本有人躲在車上開車製造失竊假象。

警員還嘲諷報案車主：「你這車是幽靈馬車喔？自己會飄走耶！」但報案車主堅稱不認識車上另名開走賓士的人，後來該案以「侵占」案件受理，王男集團卻渾然不知早就被警方鎖定追查。

警方統計王男車行近年來有70輛各式百萬名車出車禍、被偷、被開入魚塭，並藉上述手法向各大保險公司詐保請領金額超過4000萬，但也因此遭警方、保險犯罪防制中心鎖定。

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