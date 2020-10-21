疫情期間照抓跨國通緝犯　他殺人躲越南14年...中風流落街頭露餡

▲刑事局國際刑警幹員赴越南成功押解回殺人通緝犯施銘杰。（圖／記者張君豪翻攝）

記者張君豪／台北報導

新冠肺炎（COVID-19）肺炎造成國際航班驟減，刑事局國際刑警仍持續與東南亞包含馬來西亞、越南警方合作，趁疫情歹徒鬆懈期間，成功逮捕包含涉及馬來西亞跨國運毒案的通緝犯陳志文（25歲）、王富台（27歲）。警方指出，兩人2015年在馬國吉隆坡走私145萬餘顆一粒眠毒品，經馬國判處死刑後，認罪協商減刑出獄，但因兩人在台涉有毒品案，經台國際刑警努力協調，順利在9、10月順利將兩人遣返歸案。

▲刑事局國際刑警幹員赴越南逮捕跨國毒品通緝犯張家銘。（圖／記者張君豪翻攝）

馬國警方另於吉隆坡市區查獲護照逾期之我國詐欺通緝犯洪楷翔（28歲），洪男於2012年間在菲律賓涉電信詐欺遭判刑1年9月，經刑事局駐馬來西亞聯絡官與移民署秘書，順利於9月18日將洪嫌遣返歸台服刑。

另名通緝犯施銘杰（51歲），在2006年間在台南與友人宴飲，發生口角衝突持鐵椅毆傷被害人致死，經法院判刑8年6月定讞，逃亡越南躲藏14年，因中風流落街頭，經台方國際刑警駐越南聯絡官得知主動查核其身分，通報越南警方於9月25日將施嫌遣返歸案入監。

另名毒品通緝犯張家銘2006年間在台中販毒，遭法院判決有期徒刑8年定讞，審判期間他潛逃至大陸福建，2019年10月間偷渡至越南，遭越南公安查獲收押，刑事局國際刑警科派員前往越南押解，順利於10月14日搭乘華航班機，將張嫌押解歸案服刑。

刑事局強調，疫情期間國際刑警的境外緝捕外逃通緝犯行動並未停歇，雖過程中需全程穿著防疫裝備做好安全防護，仍冒疫情風險，成功於境外緝捕遣返逃犯。

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