賓利衝魚池、大7撞保時捷攏系假！車行養「專業車手」詐保騙4千萬

記者張君豪／台北報導

刑事局偵二大隊年初接獲線報，指稱高雄有一中古車行與台北市濱江街維修廠勾結，以低價批購車況不好雙B、保時捷二手車，再偽造買賣合約報高車價後申保高額的車體全險，撞擊賠車險後，聘僱職業「撞車手」及人頭車主當街製造全毀車禍藉此詐保。

▲刑事局逮捕涉嫌詐保的王姓車行老闆（白衣）並查扣多輛雙B涉案車輛。（圖／記者張君豪翻攝）

▲刑事局逮捕涉嫌詐保的王姓車行老闆（白衣）並查扣多輛雙B涉案車輛。（圖／記者張君豪翻攝）

2019年12月1日墾丁船帆石發生一起女車主駕駛BMW大7名以過百時速連續撞毀路旁5輛轎車，其中包含一輛要價超過5百萬元的保時捷跑車，結果也是該集團聘僱職業撞車手所為，警方粗估該車行王姓業者（30歲）以此手法詐保台灣各保險公司理賠金額逾4千萬。

墾丁船帆石當時車禍，警方調查發現是羅姓女駕駛開車恍神造成，結果刑事局深入追查，發現羅女當時坐在副駕座，由王姓車行業者聘僱的李姓車手，以專業駕駛技術把車開到時速破百後故意衝撞路旁5台包含雙B、INFINTY、LEXUS等名貴轎車，過程還造成羅女肋骨骨折送醫治療，李姓車手完成任務後就藉夜色遁入草叢中逃逸。

今年2月13日，一名46歲的吳姓駕駛當時開著賓利名車 Continental Flying Spur（市價超過550萬元），行經淡水區行坪頂三叉路口時，整輛車就往右邊開衝進釣魚池內，好險他及時逃出並未受困；刑事局查出也是該車行業者聘僱吳男開車衝入魚塭製造車輛全毀的詐保行徑。

▲該車行職業撞車手曾在台中市南屯區自撞路旁多輛轎車藉此毀車詐保。（圖／記者張君豪翻攝）

另1名21歲李姓男子2月27日上午6時20分左右，開著向朋友借來的BMW大7轎車，又循著同一個入口開車衝進釣魚池滅頂、所幸因邊開車邊抽菸開啟天窗，才能自行從天窗脫困，沒有跟著車一起滅頂，警方查出李姓男子就是去年在墾丁船帆石駕車撞毀保時捷的職業車手。

刑事局據此追查，發現王姓業者豢養3名職業撞車手，分別以高速衝撞，駕車自撞以及開車入魚池等惡劣手法，藉此詐保預先替這些高檔名車投保的車體險，從2018年迄今利用車行內70輛各式名車，製造35件車禍、失竊案件，詐保台灣各保險公司全毀、車體險逾4千萬元。

刑事警察局長期蒐證會同、高雄市刑大、新興、鼓山、鳳山、旗山警分局、新北市新店警分局、台中市刑大、台南市麻豆警分局、屏東縣恆春分局共處專案小組蒐證，10月20日集結上百名警力，兵分多路對王姓業者拘提、搜索，逮捕王男車行及許男修車廠共犯22人，查扣BMW及賓士廠牌車輛共計5部、現金276萬1000元、汽車保險合約書、人頭車主證件、存簿、印章、汽車行照、犯案用行動電話等相關證物。



刑事局初估詐保金額逾新台幣4,000萬元，全案依詐欺及違反組織犯罪防制條例等罪嫌移請高雄地檢署偵辦，車行老闆王男、修車廠業者許男及製造假車禍詐保的3名車手等6人均遭裁定收押禁見，警方將擴大追查其餘詐保情事及贓款流向。

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