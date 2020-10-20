學校公園化　公館國中慈濟援建校舍落成啟用

圖、文／慈濟基金會 林佳予

優美的「火焰之舞」弦音曲調，呈現出這所國中的人文素養之美；〈陽光眷戀的地方〉由志工與學生呈現手語之美；一間「大愛為梁、智慧為牆」的新校舍，在2020年10月20日於苗栗公館國中正式啟用。

由慈濟減災希望工程援建苗栗縣公館國中校舍，10月20日上午正式落成啟用，結合該校74週年校慶，公館國中校長方麗萍帶領全校親師生以歡喜心熱鬧「入新厝」。

苗栗縣長徐耀昌、議長鍾東錦以及縣府團隊、當地教育界、士紳親臨現場，慈濟基金會由副總執行長林碧玉、教育志業執行長王本榮、慈善志業副執行長張宗義，以及建築委員、營建團隊、慈濟志工等代表參與盛會，共同喜迎公館國中的蛻變重生。

公館國中音樂班以室內樂歡迎各界來賓參與、為活動揭開序幕，學生也與慈濟志工帶來手語表演。

苗栗縣長徐耀昌指出，公館國中創設於民國35年，歷經新民初級中學、公館初中、公館國中三度改制，校風樸實，育才良多。然因校舍老舊，而出現現安全堪虞之況。承蒙慈濟證嚴法師悲心宏願，委請慈濟減災希望工程援建公館國中。

新建校舍共四棟大棟，總計58間教室，包括：行政大樓15間、班級教室30間、圖書室、視聽教室及專屬音樂班的25間琴房及合奏教室、國樂教室等，希望透過重建不僅給公館國中學生一個安全而舒適的學習環境，更讓老校新生。

徐耀昌表示，感謝慈濟與營建團隊，我們可以看到慈濟人對於教育的用心，這一份社會責任的使命與堅持，這是我們學習的典範與榜樣。祝福公館國中74周年校慶生日快樂、校運隆昌，培育更多傑出、更優秀的學生。

公館國中校長方麗萍感恩所有投入援建工程人員：黃建興建築師為我們規劃最美麗的校舍建築，舉目所見，我們如置身公園一樣的舒適自在，苗栗縣政府給我們最強後盾，過程中建築委員每個月來巡視工地品質、營造廠商沒日沒夜趕工、慈濟志工關心我們、家長會陪伴我們，還有好多人一直幫忙我們。感謝全體教職員工、學生，雖然工程中帶給我們不便，但我們也在當地、在全國也交出美麗的成績單。

慈濟基金會副總執行長林碧玉致詞祝福：「在這麼美好的日子，諸上善人聚會一處。教育是孩子的希望、社會的希望在教育。」林碧玉細數幾年前接到苗栗縣有幾個學校老舊需重建的訊息，親自到校舍場勘，包含公館國中。林碧玉指著遠方表示，原本說要重建那一區，另一區因已結構加強不用重建，但當得知孩童不能靠近窗戶，因仍有崩塌危險，因此證嚴法師希望加強學生安全，開啟公館國中全面重建。林碧玉表示，在這麼美好的日子，諸上善人聚會一處。教育是孩子的希望、社會的希望在教育。

公館國中校舍落成啟用圓滿，校方準備了湯圓招待所有與會來賓，象徵圓圓滿滿，感謝所有為重建公館國中校舍出錢出力的眾人，期盼人人平安、家家圓滿幸福。