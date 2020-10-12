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Google東亞獎學金　台灣學生成大資工博士生首次獲獎

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▲Google東亞獎學金首次來台辦理，成功大學資訊工程研究所博士班學生蔡昀展，獲得1年1萬美元獎學金。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲Google東亞獎學金首次來台辦理，成功大學資訊工程研究所博士班學生蔡昀展，獲得1年1萬美元獎學金。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

Google東亞獎學金首次來台辦理，成功大學資訊工程研究所博士班學生蔡昀展從台灣、香港、韓國以及日本4國頂尖學生中脫穎而出，獲得1年1萬美元（約新台幣30萬元）獎學金，Google將派導師指導，協助蔡昀展建立業界人脈，持續深入研究電腦科學領域。

Google東亞獎學金需經符合資格的學校提名申請，並通過Google評選。Google已在官方網站公佈獲獎名單（https://reurl.cc/Md6q9p）。蔡昀展成大資工系畢業，拿到校內獎學金直攻成大資工所博士班，兩位校內推薦老師均表示，蔡昀展在校成績優異，是獎學金常勝軍。蔡昀展謙虛表示，很意外自己獲獎，也很期待跟Google導師合作，以加深自己對業界經驗的瞭解。

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▲Google東亞獎學金首次來台辦理，成功大學資訊工程研究所博士班學生蔡昀展，獲得1年1萬美元獎學金。（圖／記者林悅翻攝，下同）

蔡昀展的論文指導教授成功大學資訊工程學系副教授蔡孟勳表示，蔡昀展研究能力強，是少數同時專精網路以及機器學習的學生，過去3年已刊登1篇期刊論文，9篇會議論文，其中1篇獲得會議最佳論文獎。曾經到工研院、思銳科技、群暉科技公司實習，參與實習公司的5G編碼工程，很願意學習跨領域新知，深具發展潛力。

Google於2018年啟動「智慧台灣計畫」，將人才培育列為在台發展的重點項目。台灣多所大學在電腦科學領域具卓越研究能力，Google正積極籌備針對臺灣學生的交流計畫，計畫推行初期，先從博士獎學金( Google PhD Fellowship Program )開始，蔡昀展從眾多頂尖學生中脫穎而出，獲選項目為「Systems and Networking」。

電腦科學研究涵蓋機器學習、人機互動、通訊網路、嵌入式系統物聯網、資訊安全等領域。蔡昀展研究主題為「Improving fastness and safety of SDN for era of IoT」，希望從網路端統合資源，優化資訊轉送規則，提升網路安全性，實現資源集中最佳管理方式，打造更快、更安全的物聯網。

軟體定義網路（software-defined networking, SDN）是2008年被提出的新興網路架構，2012年開始被廣泛討論應用，Google與Facebook都在他們的資料中心運用推廣該技術。

▲Google東亞獎學金首次來台辦理，成功大學資訊工程研究所博士班學生蔡昀展，獲得1年1萬美元獎學金。（圖／記者林悅翻攝，下同）

蔡孟勳表示，物聯網時代網路科技公司十分重視透過網路技術遠端保護終端裝置的資訊安全，並同時確保網路系統的正常運作，很高興學生的研究獲得Google青睞，對實驗室研究是很重要的肯定。

蔡孟勳帶領的智慧化行動服務實驗室（Intelligent Mobile Service , IMS Laboratory）致力於研究 5G 行動通訊網路相關議題，廣泛結合網路架構、AI人工智慧以及資訊安全議題，是學界少數進行該類別跨領域研究的實驗室。學生畢業後任職於 Google、LINE、IBM、Microsoft、Mozilla、A10 Netowrks、Skymizer、Trend Micro、聯發科技、晨星科技、台積電、群暉科技、中華電信、思銳科技、和勤科技、網銀國際及工研院等。

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