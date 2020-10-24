18號颱「莫拉菲」最快明生成！恐和東北風夾擊⋯周三對台甩雨彈

記者李宜秦／台北報導

受到東北季風影響，今日各地氣溫偏涼，中央氣象局表示，今天開始東北季風逐漸減弱，周日到周二是東北季風相對偏弱的時段，各地低溫略回升約21到24度，周三東北風再度增強，到下周六北部、東半部都會有局部短暫陣雨，局部地區可能有17度低溫。

▲下周東北風影響，北部、東半部又會有雨。（圖／記者李毓康攝）

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氣象局預報員陳建安表示，今天開始東北季風減弱，周日到周二東北季風相對較弱，僅東半部、大台比地區有零星短暫雨，其他地區多雲到晴，周日清晨南部地區有零星飄雨，白天雨勢就會停止。

陳建安指出，周日到周二期間，各地氣溫稍微回升，低溫約21到24度，白天高溫北部與東半部約24到28度、中南部約29到31度，其中中南部日夜溫差仍大，早出晚歸需注意保暖。

▲▼第18號颱風莫拉菲可能明日生成。（圖／氣象局）

陳建安表示，下一波東北風將於周三增強，強度有可能增強為東北季風，周三到下周六溫度會越來越低，周五、六最冷，中部以北、東半部低溫約20到21度，局部空曠地區將有17到18度低溫，有可能比這一波東北季風更強。

陳建安表示，受到東北風水氣影響，周三開始到周日，北部、東半部又會有局部短暫陣雨，其他地區則是雲量增加。

▲東北季風減弱，周日到周二氣溫略升。（圖／氣象局）

另外，目前在鵝鑾鼻東南方海面上有熱帶性低氣壓正在發展中，預計明日生成第18號颱風「莫拉菲」，路徑將持續往西通過呂宋島後進入南海，屆時將為台灣帶來水氣，周二到周四受到颱風外圍環流水氣影響，東半部可能會有雨，若與東北風水氣搭配上，東北部、東半部可能出現較大雨勢。

臉書專頁「天氣風險Weather Risk」指出，周日台灣周邊水氣會更加減少，只剩東半部雲量多偶飄雨，其他地區陽光則都有機會露臉。另菲律賓東方海面有一個熱帶性低氣壓正在發展，很快就會形成第18號颱風莫拉菲，預估未來也是穿過菲律賓往南海前進，外圍水氣周三、四有機會影響東半部。