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「沒信用要飯都要不到」　馬雲：要改正金融的當鋪思想

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▲▼ 馬雲、王岐山。（圖／翻攝 澎湃新聞）

▲馬雲指出，大陸金融「當鋪思想」很嚴重，沒信用要飯都要不到（圖／翻攝 澎湃新聞）

記者任以芳／綜合報導

大陸第二屆外灘金融峰會今（24日）在上海舉行，根據大陸媒體澎湃新聞指出，聯合國數字合作高級別小組聯合主席、阿里巴巴集團創始人馬雲，針對現今大陸金融體系操作模式發表演說，他認為，「金融的本質是信用管理，不能再把金融當鋪思想，依靠信用體系。沒信用，連飯都要不到。」

馬雲表示，「今天的銀行延續的還是當鋪思想，抵押和擔保就是當鋪。這在100年前也是很厲害的思想，沒有抵押，擔保這些創新，就不可能有今天的金融機構。」大陸經濟40年來不可能發展到今天，但是靠資產和抵押的體制會走極端。

這幾年很多企業家交流，馬雲認為，大陸的「金融當鋪」思想最為嚴重，要麼是資產全押了出去，壓力巨大，壓力大以後動作變形；要麼肆無忌憚貸款，不斷加槓桿，負債搞的很大。

▲▼日本政府不參加美國「乾淨網路」計劃。（圖／路透社）

▲馬雲認為，用大數據為基礎的信用體系來取代當鋪思想。（示意圖／CFP）

馬雲舉例，「你向銀行借10萬塊，你有點慌；借1000萬，你和銀行都有點慌；借10個億，你一點不用慌，銀行會很慌。還有一個習慣，銀行喜歡給好企業、不需要錢的企業貸款，結果讓很多好企業變成了壞企業，形成了多元化的投資，錢太多也惹很多事。」

大陸現今抵押的當鋪思想，馬雲指出，「是不可能支持未來30年世界發展對金融的需求的，必須借助今天的技術能力，用大數據為基礎的信用體系來取代當鋪思想。」

馬雲進一步說，「這個信用體系不是建立在IT基礎上，不是建立在熟人社會的基礎上，必須是建立在大數據的基礎上，才能真正讓信用等於財富。其實要飯的，也必須有信用，沒有信用，連飯都要不到。」

▲▼ 馬雲、王岐山。（圖／翻攝 澎湃新聞）

▲大陸國家副主席王岐山。（圖／翻攝 澎湃新聞）

大陸國家副主席王岐山今也參加第二屆外灘金融峰會，並發表視頻致辭。他特別強調，「大陸金融不能走投機賭博的歪路，不能走金融泡沫自我循環的歧路，不能走龐氏騙局的邪路。」要堅持金融服務於實體經濟，金融脫離實體經濟就是無源之水，無本之木。

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