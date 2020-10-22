陸13支疫苗進入臨床實驗　年底產能達6.1億劑

▲大陸年底可產出6.1億劑新冠肺炎疫苗。（示意圖／翻攝 北晚視覺新網）

記者任以芳／台北報導

大陸實施疫苗施打，截至目前一共接種了約6萬名受試者，目前未收到嚴重不良反應的報告。眼看流行性疾病高峰期的秋冬季節已到來，大陸流行病學專家吳尊友卻呼籲，「如果沒必要，暫時不考慮施打，因為普通老百姓感染病毒機率很小。」

根據大陸媒體澎湃新聞指出，疾病預防控制中心首席流行病學專家吳尊友日前出席東南科技論壇，發表主題為「新冠疫情形勢與防控策略」的專題報告。他表示，對於公眾關注的疫苗研發，目前，大陸已有13個疫苗進入臨床試驗。其中，共有4個疫苗進入了III期臨床試驗。

▲大陸疾病預防控制中心首席流行病學專家吳尊友。（圖／翻攝 中新網）

大陸預計今年年底大陸疫苗的產能達到6.1億劑，未來如何安排老百姓接種新冠疫苗？吳尊友說，「目前疫苗還沒有完成三期臨床試驗，以及疫苗的有效性和保護效果還不是特別明確的情況下，對於普通老百姓來說，暫時可以不必考慮接種疫苗。」

吳尊友建議，「疫苗接種首先應該優先考慮，防止病毒帶入大陸這些守衛者，像是海關邊防、疾病控制醫療系統，這是防止病毒輸入的第一道防線。」

▲老人和有基礎性病變人群必須關注。（圖／記者任以芳攝）

假設病毒進來，哪些人群要注意？吳尊友進一步分析，嚴守第二道防線，老人和有基礎性病變人群必須關注，主要是降低發病引起的死亡的問題，如果這兩個人群能夠保護，就能達到控制疫情的目標。

進入秋冬季後，流感、腺病毒、新冠病毒可能出現並存的情況，對此，吳尊友表示， 經過九個多月的實踐，「常態化防疫還是得持續，加上大陸積累有效的前期防控經驗，有信心可以應對秋冬季新冠肺炎疫情的考驗。」