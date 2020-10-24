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美偵察機不得飛越台上空　胡錫進放話：台美都記清楚規矩底線

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▲環球時報總編輯胡錫進。（圖／CFP）

▲大陸官媒環球時報總編輯胡錫進。（圖／CFP）

記者任以芳／台北報導

美國一架RC-135W電子偵察機21日是否真的飛行穿越台灣北部上空？美國太平洋空軍（PACAF）今（24日）向中央社證實報導有誤，當時沒有美軍飛機出現在該區域。對此，大陸官媒《環球時報》總編輯胡錫進稍早再次發文，他表示，不管事情真假，美軍飛機不得飛到台灣上空，台美都記清楚這是規矩底線。

▲▼環時總編輯胡錫進發文放話，美偵察機部不能飛越台灣上空。（圖／翻攝 胡錫進微博）

▲環時總編輯胡錫進發文放話，美偵察機部不能飛越台灣上空。（圖／翻攝 胡錫進微博）

胡錫進指出，美國太平洋空軍北京時間今天凌晨向台灣中央社否認了之前關於RC-135W電子偵察機飛越台北上空的報道，稱它為錯誤消息。「這說明台美都意識到了問題的嚴重性，不管事情真假，美軍飛機不得飛到台灣上空，這個規矩請台美都記清楚了，它是底線。」

如果有美軍飛機飛越台灣的確鑿證據，胡錫進指出，「我相信解放軍會做出包括派戰機飛到台灣上空保衛國家領空的重大反應，屆時台海地區的軍事格局將被改寫，統一台灣邁出重要一步。」

▲▼環時總編輯胡錫進發文放話，美偵察機部不能飛越台灣上空。（圖／翻攝 胡錫進微博）

▲環時總編輯胡錫進昨23日深夜又發文放話。（圖／翻攝 胡錫進微博）

不過，在這項消息尚未證實之前，《環球時報》總編輯胡錫進昨（23日）深夜發表評論，民進黨的謀獨路線已經走進死胡同。大陸方面近來幾乎天天都有軍事準備行動在台海地區進行，對台前所未有的高壓態勢已經形成，後者其實已成驚弓之鳥。「台當局兩次否認美軍機飛越台灣的消息，這在過去不可思議。因為他們真怕了。」

胡錫進指出，「不管這個消息是真是假，最重要的是，美軍飛機飛越台灣意味著對中國領空的侵犯，這個定性對大陸來說是堅定不移的。」如果連美國軍機都可以任意出現在台灣上空，解放軍戰機去台上空驅趕美軍飛機、維護國家主權就更成為順理成章的事情。

談到兩岸假如不幸發生衝突，胡錫進說，不相信台灣方面會率先對解放軍戰機開火，因為那樣的話，將會遭到毀滅性打擊。「台當局如果敢繼續搞危險的賭博，大陸方面一定會成全他們。」

最後，胡錫進強調，解放軍的連續演習，以及東風-17據傳已經部署到東南沿海，就是為台海局勢一旦升級為軍事衝突做準備。大陸反獨進入了實戰層面，「民進黨當局謀獨的空間已被大為壓縮，他們知道自己現在已經站到了懸崖邊。」

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