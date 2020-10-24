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山頂「航空母艦」　魔鬼機場曝光...飛行員玩命起降

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▲▼攀枝花,機場,四川。（圖／翻攝 澎湃新聞）

▲四川攀枝花機場是大陸最難起降的機場。（圖／翻攝 澎湃新聞）

記者任以芳／綜合報導

大陸堪稱最難飛的四川攀枝花機場，跑道的盡頭就在懸崖邊。該機場地處上西南地形複雜且多山的區域，跑道修建在山頂上，削峰填谷建設而成，根據大陸媒體澎湃新聞報導，跑道四周全是山谷，屬於「航母式機場」，每次起降都有一定風險，空拍照片跟著曝光。

該報導指出，攀枝花機場是大陸4C級機場，跑道長2800米，在海拔1970米的高山上投資10.8億元人民幣建成了這個機場，2003年投入使用，可起降波音737、空客A320等機型。

地處青藏高原東南緣的攀枝花機場，海拔高度為1980米，這座高原機場建造在山頂之上，跑道為高台建造，盡頭就是懸崖，堪稱「航母機場」，周圍山峰高於機場海拔。由於山區多變的風向，以及不定時籠罩機場的大霧經常讓機場起降帶來影響，每一次降落對飛行員都是挑戰。

▲▼攀枝花,機場,四川。（圖／翻攝 澎湃新聞）

▲清楚可見攀枝花機場跑道就是懸崖。（圖／翻攝 澎湃新聞）

攀枝花機場的降落決斷高度是600英尺（約200米），而在600英尺時飛機儀表所能給飛行員提供的參考就很少了，需要依賴飛行員目視飛行降落的經驗。如果降落時天氣狀況不佳，那將帶來極大的困難。

據了解，攀枝花機場自投入運行以來多次發生滑坡事件，對周圍居民以及機場安全都造成了極大影響，甚至對跑道安全產生威脅。因此從2011年開始，針對攀枝花機場的地質災害進行了長期整治，在跑道盡頭鋪設泡沫混凝土可以有效防止飛機衝出跑道跌入深溝，直到2013年才恢復運行。

▲▼攀枝花,機場,四川。（圖／翻攝 澎湃新聞）

▲四川攀枝花機場、廣西河池機場空拍照有如「山頂航空母艦」。（圖／翻攝 澎湃新聞）

另外，位於廣西河池機場也考驗飛行員起將功力，當時建造機場削去65座山頂，建成後四周為高300米左右的懸崖和深溝，看起來就像「航空母艦停留在海面」。是廣西境內海拔最高的機場，被稱為懸崖邊的機場、山頂機場和山頂航母等。攀枝花機場和河池機場從圖片上看起來很相似，都像一艘停泊在山巔的「航空母艦」，因此，經常被外界搞混。

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