六合夜市「沒了觀光客」走下坡　 網酸：高雄人也不屑逛

▲六合夜市曾吸引大批觀光客前來朝聖。（圖／取自免費圖庫Wikimedia Commons）



實習記者劉雪兒／綜合報導

高雄著名的六合夜市陷入苦撐，近日更驚傳近50個攤商歇業。一名網友表示，前幾天去逛六合夜市時，路上遇到的人幾乎都是熟悉面孔，可見人潮明顯銳減，而這些原因都要歸咎於，夜市一開始只把客群設定在觀光客，導致後來連本地人都不屑逛，如今淪落到這般田地，覺得生意不好是活該，原PO無奈表示「六合夜市的例子真的可以上教科書了」。

一名網友在PPT八卦版上PO文表示，朋友上班的公司前陣子有活動，於是和對方一起到六合夜市逛逛，順便幫忙振興下，不過逛了一段時間，發現路上一直偶遇同事和朋友，沒想到市中心蛋黃區、捷運與火車站附近的夜市，居然可以慘成這樣。

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他表示，自己看到地方夜市的情況，並不難過，只是覺得活該，而六合夜市失敗的例子完全可以上教科書了，當作「殺雞取卵」的案例再好不過。因為六合夜市並沒有設法提升品質，以此爭取客源，只把客群鎖定在觀光客身上，接著進一步只想賣「國際觀光客」，到最後只想賣「強國觀光客」，但現在因為遇到新冠肺炎關係，導致它們的目標客群無法光顧，後來就連本地人也不屑逛，生意不好完全是咎由自取。

對於六合夜市的優缺點，原PO也進一步分析說，夜市的地理位置非常靠近他家，如果好吃的話，也願意時常帶小孩來光顧，不過其餘的特點可比性非常低，特別是在娛樂的部分，就算真的帶小孩來玩，但打彈珠的價格偏高，寧願去有空調的商場玩，且還直言，「六合夜市租金不知道是繳給誰的，慘成這樣租金該降了吧，看看讓攤販租金降低一點東西能 不能賣實惠一點有沒有救。」

貼文一出，隨即引起網友們的認同，紛紛留言表示，「只想作坑殺觀光客的夜市，沒在地人想去.這夜市早晚滅亡」、「已經定型賣觀光客了，除非再度開放旅遊不然沒救」、「主打觀光客，現在疫情影響和消費型態改變」、「坑錢形象根深蒂固，沒救」、「用這種坑殺觀光客方式，倒了真的沒什麼可惜」。