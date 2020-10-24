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好友當醫生！憂醫療紀錄被看光光…網曝「內行手法」：很多都這樣

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▲醫院,醫生,檢查。（圖／取自免費圖庫Pexels）

▲親朋好友中多少都會出現幾名醫生。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

記者施怡妏／綜合報導

每個人身邊都會有各行各業的人，在親戚朋友當中多多少少都會出現幾名醫生，有網友因此提問，大家如果感冒生病，會去找認識的朋友看醫生嗎？尤其是一些比較私密的門診，健保卡插下去，就可以看到所有的醫療紀錄，如果是認識的朋友感覺會很尷尬。對此，許多人都認為「沒關係」。

原PO在PTT板上發文，身邊的親朋好友當中，一定會有幾個人的職業是醫生，但是如果真的有需要，「大家敢真的拿健保卡去找親朋好友看病嗎，尤其如果對方是泌尿、腸胃或私密科之類的」，而且健保卡一插後，所有的醫療紀錄一覽無遺，「如果是一般醫病關係就算了，如果對方是親朋好友，大家會怎麼看？」

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▲ 醫生、Doctors。（圖／pixabay）

▲多數人認為，找認識的醫生很好，且好處很多。（示意圖／pixabay）

對此，許多網友都認為「沒關係」，「照看啊，還可以順便閒聊 」、「又沒什麼見不得人的，除非全身性病的才會心虛」、「醫術好的話敢啊，不然要找不認識的喔」、「不用害羞啊，可以信賴不是更好」、「朋友開業後就一直都是在朋友那邊看診」、「這種人一堆吧，有些要拿藥的也是這樣阿」。

還有網友指出，「有些健保診所醫院還得靠親朋好友幫忙刷健保卡才活得下去，不過這也不是什麼犯法，正常人全身上下要找一處病還真的是蠻容易的，只要不是天天刷同一家診所太誇張這也沒什麼，隱私問題也是會有一些顧忌，不過通常還是可以適當避開的」。

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