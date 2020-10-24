光南創始店傳歇業…只到11月底！網狂哀號：回憶啊　業者回應了

▲光南北門店傳出將歇業，業者緊急出面回應。（圖／記者林悅攝）

記者陳韻如／台南報導

身為多數人回憶的光南創始店北門店傳出將歇業，只營業到11月止，並將到永康中華路原美華泰位置開新店，且原店面房東也以公開貼出租售消息，讓不少網友相當崩潰。不過，業者事後出面回應，目前確實正在與房東協商租約，仍在努力當中，也暫時沒有要關閉台南北門店。

臉書社團《台南式》23日晚間貼出一則貼文，透露台南光南創始店將歇業，「北門路回憶再減一!! 準備向光南北門店說再見。」光南北門店因為租約問題，只營業到11月為止，而目前店面房東也已經在網路上「以月租60萬元在網上租售。」不過，「12月光南將在永康中華路原本美華泰的位置開設一間新店，目前處於籌備階段。」

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貼文一出，讓不少網友大為崩潰，直呼，「這個小時候的回憶減一」、「回憶一直在消逝」、「讀書時期好常去的光南QQ」、「這下北門的回憶一點都不剩了… 再見了，我記憶中的北門」。

對此，業者出面回應，目前確實因為租金問題與房東有些分歧，業者也積極與房東協商，目前暫時沒有要關閉台南北門店。

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