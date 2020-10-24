扮女拐3國小童拍裸照！大學系主任挨告悲喊：我對外表自卑　下場慘

▲大學教授假扮女生拐騙3名國小學童拍裸照，遭法官判刑7年8個月。（示意圖／翻攝自pixabay）

記者陳韻如／台南報導

陳姓私立大學教授因為對外貿自卑，想尋求慰藉，竟透過臉書與3名國小學童互加好友，接著佯裝成國中女生，與對方互傳裸照。案經國小學童家長發現後報警，法官依法判陳男7年8個月徒刑。

判決指出，陳男在臉書上創設了一個女性的帳號，並佯裝成是國中女，再以此帳號傳訊給1名小四女童，當時，他為了取信女童，先是傳送了女性裸照給對方，女童信以為真後，他接著引導對方自拍裸露胸部、下體的照片傳送給他。案經家長發現後報警，沒想到檢方竟查出，還有2名國小學童受害，因此將他依法起訴。

對此，陳男坦承犯行，並深感悔悟，而他的辯護律師也指出，陳男因為年幼眼睛斜視，又有遺傳性疾病，從小對於外貌感到相當自卑，後來從事教職期間，又因為壓力大及自卑感的壓迫，為了追求刺激才犯下大錯，而他所使用的手段相較下也較輕微，且也與其中一名女童達成和解，另外一名則已表示不願追究等，請求法官輕判。

不過，法官審理後認為，陳男為人師表，又受高等教育，如果有性需求或是有壓力、心理因素需排解、抒發，依照他的智識程度、經濟條件，應該是有能力選擇合法、有效管道來解決，但他卻以此方式尋求慰藉，並不足以引發社會同情，因此將他依3個以詐術使兒童製造猥褻行為的電子訊號罪，合併判處7年8個月徒刑。全案可上訴。

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