送正妹返家…8月後慘被告性侵！她喊：我不是隨便的女生　結局逆轉

▲男子送女子返家，8個月後卻被告性侵，判決結果出爐。（示意圖／免費圖庫pixabay）

記者陳韻如／新北報導

男子阿坤（化名）與朋友在KTV唱歌時，結識一名女子小君（化名），聚會結束後，他好意送小君返家，孰料，卻在8個月後被告性侵，讓他大為傻眼，極力喊冤，但仍被檢方起訴。不過，法官審理時查出，2人認識當晚小君就告訴阿坤，「我不是隨便的女生喔」，事後也常分享近況，但對於性侵過程卻是前後不一，法官因此判阿坤無罪。

判決指出，阿坤2017年12月31日凌晨與友人相約歡唱飲酒，席間結識了小君，並在唱歌結束後送小君返家，之後便經常傳訊聊天。某日，小君突然傳訊問阿坤，「唱歌時有人有問你吧？」阿坤回，「我說我送妳回家，然後我就回家了，你不要不認帳」等，而小君則回，「我不是隨便的女生喔」。

此後，2人更是經常互相傳訊噓寒問暖，而小君也經常向阿坤分享自己的近況，但沒想到，事隔8個月後，小君竟突然對阿坤提告性侵，並指控2人認識第一天，就疑似因為酒醉後，遭到阿坤性侵，還拍下不雅照片，事後她刻意與阿坤保持距離，不再見面，但阿坤卻仍一直邀她出門，她因為怕照片曝光勉強赴約後，又遭到阿坤帶回家性侵得逞。

對於小君指控，阿坤相當傻眼，矢口否認性侵小君，並稱2人是情侶，是自然的發生關係，但仍被檢方依妨害性自主罪起訴。然而，法院在審理時發現，小君對於性侵指述前後不一，說了3次遭性侵地點，卻3次都不一樣，且對於其他細節也交代不清。

法官認為，小君自稱因為懷疑被性侵，之後才與阿坤避不見面，最後因為擔心不雅照片曝光，才又答應第2次碰面，但法官卻查出，2人明明在這8個月內都有互動，小君還經常傳訊息分享近況，過程中小君雖曾與友人抱怨遭性侵，但卻又繼續與對方聯繫，且又拿不出其他證據證明超性侵，法官最後判決阿坤無罪。全案可上訴。

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