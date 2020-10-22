草屯分局PO文警告「違法就刪」！網友氣炸灌留言　評論剩1.2顆星

▲草屯分局的貼文引起眾怒，Google評論遭洗到剩1.2顆星。



記者柯振中／綜合報導

南投縣一名高中生涉嫌性侵同班女同學，還用手機拍下影片，給同學傳閱、炫耀，事件在網路上引爆討論。對此，草屯分局20日引用法律條文呼籲，別再將足以辨識被害人的資訊轉發流傳，以免觸法，沒想到引起公憤，也因此遭到留言洗版，Google評論僅剩1.2顆星。

有網友日前在網路上爆料，該名男學生就讀高一時，知道女同學是弱勢家庭，進而伸出狼爪，還威脅對方「我爸是派出所所長」。女學生害怕家人受傷害，只能一再屈服，沒想到男學生變本加厲，將照片、影片提供給同學傳閱、四處炫耀。

事件在網路上爆發，引起網友公憤，該校生輔組長緊急出面滅火，校方已有積極處置，全案進入司法程序，呼籲網友別再轉傳資訊，以免觸法。

沒想到，時間隔了約一個月，草屯分局20日在臉書PO文，非常感謝外界關心，警政單位、司法單位已提供各項服務，同時也會全力協助維護被害人權益，為了保護被害人，呼籲大眾別再轉傳足以識別被害人身分的資訊，以免觸法，或造成二度傷害。

▼草屯分局先前說，全案已進入司法程序。（圖／翻攝自Facebook／南投縣草屯警分局）



草屯分局指出，若在分局粉專討論案件，或留下相關留言、違反法律規定，警方將逕行刪除。草屯分局不忘補充，相關留言可能違反《性侵害犯罪防治法》第13條、《兒童及少年福利與權益保障法》第69條、《兒童及少年性剝削防制條例》第14條及《少年事件處理法》第83條。

此外，網路論壇「巴哈姆特」曾有許多網友討論案件，但南投縣府日前發函給巴哈姆特網站，要求刪除含有全名的照片或圖文，以免觸法。這也讓站務人員出面回應，「連行公文來巴哈都用密件，是有多怕？」

▼南投警兒涉性侵女同學 草屯分局「祭4法條」：違法者將刪留言。（圖／翻攝草屯警分局臉書）



草屯分局的發文引起網友不滿，紛紛在底下留言痛罵，「被害人的定義是不是怪怪的」、「所以誰才是被害人～講清楚」、「還好我們場外是討論加害人，沒事沒事」、「是在保護加害人還是被害人」、「貴所對加害人以及被害人的定義真的是舉世無雙。」

而留言洗版似乎難以消除網友的怒火，還有不少人前往Google洗版評論，將草屯分局的評價洗到剩1.2顆星，疑似一度觸發Google的保護機制，有段時間沒有辦法留言。性侵案目前已被送往少年法庭，全案仍在審理當中。

►天然成分、久洗不爛的香皂！

▼草屯分局的發文再度引起網路熱議。（圖／翻攝Google）