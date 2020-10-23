川普辯論講一半「慘遭消音」！只剩嘴唇在擺動　現場畫面曝光

▲美國總統川普出席最終場辯論會。（圖／路透）

記者曾羿翔／綜合報導



美國總統大選辯論最終場在於台灣時間23日宣告落幕，會上不少畫面引起討論，過程中川普就因為講太久，超過2分鐘「被消音」，話還沒說完就「被閉嘴」的畫面也隨後曝光。據了解，消音新規讓這場最終辯論的火藥味降低，一改首場辯論會帶給外界的印象。

綜合外媒報導，川普在講到醫療健保議題時說，他們在健保議題上會做得不差，會比...做得還要更好。從影片可發現，中途就因為發言超時被消音，所以根本聽不清楚川普究竟是與誰在較競，只看得出川普的嘴唇還在動，就像電視進入靜音模式。

報導也提及，拜登在過程中也有被消音，就在川普回答問題時，他突然插嘴講了「不是真的」(not true.)，同樣也因為未發言一方不會收音，所以只能從嘴型判斷。此次的消音新規定與參選人策略的改變，一改首次辯論會帶給外界的喧囂感，這回現場情緒截然不同，消音對營造柔和的語氣有幫助，沒有過去那麼戲劇化，也可讓選民對候選人做出評判。

依19日頒布的消音新規定顯示，候選人針對各項議題的15分鐘辯論內，雙方各自都會有2分鐘發言時間，未發言的一方麥克風將不會收音，以確保2人有相同的發言期間。川普後來對新規定開砲表達不滿，當時團隊總幹事曾表示，有偏見的委員會在最後一刻改變規則，企圖幫自己所支持的候選人增加優勢，但是川普總統還是會盡力辯論。