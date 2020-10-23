駁關鍵通話175秒！陳超明涉貪出庭哽咽：立院沒像我這樣的立委

▲國民黨立委陳超明涉嫌收賄，羈押至今已近3個月。（圖，資料照／記者劉昌松攝）

記者羅志華／台北報導

震驚社會的立委收賄案，台北法院23日傳喚立委陳超明訊問，陳超明喊冤稱與自白行賄的李恒隆、白手套郭克銘及翁華利都不認識，提到涉及貪汙的那場「東吳大學公聽會」，他表示除打電話到經濟部外沒任何參與，不明白為何會因此遭起訴貪汙罪，更一度激動哽咽「我是無辜、無奈到極點，立法院沒有像我這樣做事的立委」。

陳超明表示，新加坡公司（指天義公司，李恆隆將太流股權移轉給天義）在2019年10月間，透過郭明忠、郭克銘第一次到立院拜會時，他就已拒絕對方開公聽會的請託，直到徐永明計畫於12月18日，要在東吳大學辦一場，對方請他出席，但那天因立委選舉抽籤要造勢，他無法到場參與，便在16日打到經濟部，與國會聯絡組長通話175秒。

▲北院23日開庭傳喚陳超明，他不解為何打個電話就被起訴貪汙，在庭上激動哽咽「無辜無奈到極點」。（圖／記者羅志華翻攝）

陳超明認為，他當時只把這當作一般民眾陳情案，檢方的證據中，也沒顯示他有參與公聽會，如果他真向李恒隆收賄，又怎會讓對方把錢匯進政治獻金帳戶，還乖乖去申報，且只有委員會辦的公聽會，才算立委行使職權；陳超明講到難過處，更是激動哽咽「無辜、無奈到了極點」，更稱對李恒隆、郭克銘、翁華利3人知情交保，他啥都不知道反而在押，很不服氣。

陳超明委任律師表示，陳超明在案件中，從頭到尾都只打了電話，助理梁文一私下收50萬，不能算在陳超明頭上，且李恒隆捐的100萬，是在電話打完後25天才討論出金額、並在隔天匯入專戶，並不是像檢方起訴說，是李恒隆拿錢請陳超明打電話，並認為若以檢方起訴的邏輯，恐怕以後立委收政治獻金，都得人人自危。

修圖修到厭世！這款CP值很可以

